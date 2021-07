Nuova rotatoria di Formigosa, la consegna dei lavori

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di Formigosa. A eseguire l’opera, che andrà a mettere in sicurezza l'incrocio tra la ex S.S. 482 Alto Polesana e via Gatti, nel territorio del Comune di Mantova, sarà l’impresa Bonzi di Castenedolo (Brescia). L'intervento, del costo complessivo di 1.450.000 euro, sarà finanziato dalla Provincia per 400 mila euro, dal Comune capoluogo per 350 mila euro e da un contributo di 700 mila euro della Regione nell'ambito del fondo "Patto per la Lombardia". La rotatoria nasce dall'esigenza di rendere più sicure le manovre di svolta da/per il centro abitato di Formigosa e per garantire una maggiore fluidità alla circolazione dei mezzi pesanti che impegneranno l'incrocio. Siamo infatti nelle vicinanze del Porto di Valdaro, dove sono state realizzate importanti opere di urbanizzazione finalizzate allo sviluppo dell'area portuale stessa. Anche per garantire collegamenti funzionali con l'area è necessario realizzare un intervento che consenta l'accesso, in totale sicurezza, alla nuova area artigianale. "La realizzazione dell'opera - spiega il presidente dell'ente di Palazzo di Bagno Beniamino Morselli - andrà a vantaggio della pubblica incolumità, consentirà una maggiore fluidità del traffico e una notevole diminuzione della pericolosità di attraversamento dell'incrocio garantendo nello stesso tempo, collegamenti funzionali con l'area artigianale". La fine dei lavori, come previsto dal contratto, è fissata per il luglio 2022. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it