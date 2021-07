Slow Food Oglio Po: una cena per promuovere i produttori locali condita da musica e poesia

Cena con accompagnamento musicale e lettura di poesie, questa sera, a Corte Pagliare Verdieri, in via Grande al civico 2 di Commessaggio organizzata dalla Condotta Slow Food Oglio Po, riconosciuta e accreditata presso Regione Lombardia. La Condotta, attraverso iniziative che uniscono la convivialità con l'idea di una Gastronomia "Buona, Pulita e Giusta" si impegna per la tutela della biodiversità, dell'alimentazione sostenibile, della valorizzazione delle piccole produzioni di qualità, della filiera corta e del consumo sobrio e consapevole del cibo e delle bevande. Si occupa anche di organizzare eventi sul tema della consapevolezza alimentare e dell’educazione del gusto.

La refente Mimma Vignoli https://soundcloud.com/user-13508386/mimma-vignoli

Il menù di questa sera prevede: Insalata di orzo del Garda; L'Angelo Azzurro" (a base di riso) piatto creato dallo chef Fabrizio Ferrari; polpette di ceci con salsa prezzemolo; verdure fresce di stagione con fagioli rossi di Lucca; sugul con Zabaione, meloni, angurie. (Informazioni e prenotazioni: Mimma 333 9898316)

Slow Food Nazionale

Fondata da Carlo Petrini, Slow Food è un’associazione internazionale che conta oggi 100.000 iscritti, con sedi in Italia, Germania, Svizzera, Stati Uniti, Francia, Giappone, Regno Unito oltre a rappresentanze in 150 diversi paesi. Slow Food si contrappone alla standardizzazione del gusto, difende la necessità di informazione da parte dei consumatori, tutela le identità culturali legate alle tradizioni alimentari e gastronomiche. Più specificamente Slow Food si impegna per promuovere una cultura del cibo di qualità e garantire a tutti il diritto a un cibo “buono, pulito e giusto”: piacevole nel gusto e nella condivisione conviviale, prodotto in maniera rispettosa dell’ambiente, del benessere animale e della salute umana, equamente remunerato ai produttori e venduto a un prezzo accessibile; nella salvaguardia dei cibi, delle tecniche colturali e di trasformazione ereditate dalla tradizione, nella difesa della biodiversità delle specie coltivate e selvatiche, nonché nella protezione di luoghi conviviali che per il loro valore storico, artistico o sociale fanno parte anch’essi del patrimonio gastronomico.



Slow Food agisce:

promuovendo campagne di sensibilizzazione: per la difesa dei formaggi a latte crudo, per una pesca e un consumo di pesce che salvaguardino le risorse ittiche, per una produzione enologica rispettosa della natura e delle identità territoriali, per etichette che indichino in maniera chiara l’origine dei prodotti in commercio, per un consumo locale a basso impatto ambientale ecc.



proponendo e organizzando attività di educazione alimentare e sensoriale rivolta a soci, cittadini e operatori del settore enogastronomico

tutelando razze animali e specie vegetali a rischio di estinzione, prodotti e tecniche di produzione di eccellenza attraverso i Presìdi®, l’Arca del Gusto® e altri progetti gestiti dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità onlus.

sviluppando la rete dei produttori di cibo di tutto il mondo per difendere la sovranità alimentare con le Comunità del cibo e Terra Madre®