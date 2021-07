Nubifragio, in arrivo oltre 2500 richieste danni: Gonzaga apre sportello di aiuto

“Sabato 31 luglio è l’ultimo giorno lavorativo utile per i nostri uffici per accogliere le domande che dovranno essere analizzate e rielaborate ai fini del conteggio stimato del danno, da inviare in Regione tassativamente entro lunedì 2 agosto, il settimo giorno dall'evento, come stabilito dalle normative regionali. Va conteggiato anche il lavoro degli uffici per rientrare nei tempi stabiliti, considerando che Gonzaga ha subito più danni di altri comuni, ma il personale è sempre lo stesso” spiega la sindaca Elisabetta Galeotti.

Per far fronte alle numerose richieste, in Comune è stato inoltre istituito uno Sportello di aiuto alla compilazione delle schede, attivato oggi in presenza e aperto al pubblico anche venerdì 30 luglio (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30) e sabato 31 luglio (dalle ore 9:00 alle ore 11:00). Lo Sportello fornisce spiegazioni e consigli anche telefonicamente al numero 329 3179252. Per informazioni e segnalazioni è inoltre possibile rivolgersi all’ufficio tecnico tel. 0376 526329 o scrivere all'indirizzo email A Gonzaga è stimato l’arrivo di 2500-3000 richieste di danni per la devastazione causata dal nubifragio che lunedì si è abbattuto con particolare violenza sul territorio comunale. L’Amministrazione comunale è in contatto costante con Regione e Ministero per ottenere un rinvio del termine per la presentazione delle domande, fissato in sette giorni dall’evento calamitoso, ma al momento le scadenze restano confermate.“Sabato 31 luglio è l’ultimo giorno lavorativo utile per i nostri uffici per accogliere le domande che dovranno essere analizzate e rielaborate ai fini del conteggio stimato del danno, da inviare in Regione tassativamente entro lunedì 2 agosto, il settimo giorno dall'evento, come stabilito dalle normative regionali. Va conteggiato anche il lavoro degli uffici per rientrare nei tempi stabiliti, considerando che Gonzaga ha subito più danni di altri comuni, ma il personale è sempre lo stesso” spiega la sindaca Elisabetta Galeotti.Facendosi portavoce delle difficoltà della cittadinanza, il Comune ha però ottenuto da Regione l’autorizzazione a compilare le schede con una descrizione e una stima sommarie dei danni subiti, senza l’obbligo di allegare perizie o documentazione fotografica che dovranno essere prodotte successivamente, a fronte dell’eventuale riconoscimento calamitoso e dell’eventuale rimborso da parte di Regione Lombardia.Per semplificare la compilazione, sul sito www.comune.gonzaga.mn.it , nella sezione dedicata alle procedure per la richiesta di danni, sono stati pubblicati un fac simile di scheda compilata e le risposte alle domande frequenti.Per far fronte alle numerose richieste, in Comune è stato inoltre istituito uno Sportello di aiuto alla compilazione delle schede, attivato oggi in presenza e aperto al pubblico anche venerdì 30 luglio (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30) e sabato 31 luglio (dalle ore 9:00 alle ore 11:00). Lo Sportello fornisce spiegazioni e consigli anche telefonicamente al numero 329 3179252. Per informazioni e segnalazioni è inoltre possibile rivolgersi all’ufficio tecnico tel. 0376 526329 o scrivere all'indirizzo email ufficio.tecnico@comune.gonzaga.mn.it Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it