Mantova Village: nuovo look e nuovi servizi all'outlet

Mantova Village, una tra le più importanti destinazioni di shopping in Italia, del portfolio Land of Fashion, punta sempre più in alto e porta a termine il suo piano di restyling celebrando la dolce vita italiana con un tocco personale, che strizza l’occhio all’immaginario cinematografico del Grande Gatsby. Un upgrade che, come sempre, mette al centro l’accoglienza al cliente e offre una experience di shopping esclusiva e superior. Un nuovo volto, una nuova direzione, quindi la definizione di una nuova personalità. Il nuovo volto del Village è incorniciato da installazioni glamour, aree dedicate al cliente con servizi premium e lussureggianti spazi verdi. La moda si fonde dunque con un raffinato restyling architettonico e lo shopping viene dolcemente accompagnato dall’armonia di questi spazi e il piacere tipico del lifestyle italiano. Sono presenti una Business Lounge con ipad a disposizione una Relax area Dolcevita dove poter avere incontri di lavoro ma anche semplicemente di puro relax ed una Conciergerie (con servizio spedizioni DHL point ed un concierge sempre a disposizione del cliente), per chi desidera alternare momenti di shopping a lavoro e al relax. Il design e lo stile di questi spazi rimandano alla Dolcevita che si ritrova nel celebre film The Great Gatsby, i colori sono neutri e pastello, proprio come le facciate che sono state completamente ritinteggiate. Non potevano mancare delle Portrait Station, collocate in diversi angoli all’interno del Village, tutte rifinite nei dettagli, per rendere il momento indelebile con chiunque ci si trovi ad immortalare la propria giornata con un Selfie con la S maiuscola. Ogni Portrait Station è unica, è possibile scattarsi una foto tra le piume e le ali di un angelo oppure sulla soglia di una cabina telefonica completamente avvolta da decorazioni floreali. Impossibile resistere alla tentazione di postare una foto! Sono moltissime e quasi surreali le micro-installazioni floreali all’interno dei camminamenti comprensivi anche di mini-gazebi con collezioni speciali e di aree verdi onnipresenti lungo tutto il percorso, oltre all'arredo di design di tre gazebi all’aperto by Marcel Vender. Per i primi di giugno sono inoltre attesissime le nuove aperture di Flavio Castellani, Blugirl Blumarine e Caffè Vergnano, tre eccellenze del Made in Italy. Questa è la fotografia estetica di un nuovo Mantova Village, con un volto che sempre di più rispecchia un’offerta che va oltre il servizio premium, e che ha come obiettivo quello di meravigliare e stupire il visitatore. Un’attenzione alle esigenze e ai gusti di tutti, dai più giovani ai senior. Uno spirito lifestyle ricercato fin dall’inizio del revamping del Village in un’ottica di restyling generale fortemente voluto, infatti negli ultimi anni Mantova Village ha realizzato un importante progetto di landscaping, la rivisitazione delle facciate ispirate in nuove nuances pastello unitamente ad altri progetti speciali come quello della nuova bus station e del forest carport nei parcheggi principali. Nuovi servizi, moderni ed originali, pensati per fare diventare una semplice passeggiata tra le vetrine alla ricerca dell’acquisto ideale, una giornata piacevole, rilassante, in massima sicurezza. La dimensione di hospitality offerta dal Village accompagna il ritorno all’off line in piena assonanza con le suggestioni sensoriali lanciate negli ultimi mesi, dettati dall’ undistancing, che hanno reso l’offerta della Land of Fashion unica e distintiva nonostante l’emergenza pandemica. Il Village a gennaio aveva infatti già introdotto la nuova declinazione olfattiva dell’experience di brand con la linea della fragranza “lof” per interni e tessuti in collaborazione con Tonatto Profumi, dedicando al cliente un viaggio diverso in una quotidianità anche online, il LOF.it /clickandwear marketplace di cui Mantova Village ne è promotore. La nuova dimensione “exclusive” di Mantova Village accompagna il tempo estivo di tutti i visitatori della Land of Fashion all’insegna delle note glamour della dolcevita, in uno spazio iconico e mai disegnato prima, per una sparkling experience tutta italiana. Mantova Village, situato in una delle principali vie di collegamento italiane direttamente sull’autostrada del Brennero e a meno di un’ora da Verona e dal Lago di Garda, è tra le più importanti destinazioni di shopping appartenenti al gruppo Blackstone e gestito da Multi Outlet Italia Management. Il Village, aperto 7 giorni su 7 dalle 10 alle 20 e festivi compresi, fa parte di un network di 5 uniche shopping destination, che si distribuiscono da nord a sud in Italia, “Land of Fashion” che ospitano capi originali delle stagioni precedenti di marche di moda di fama internazionale e di nicchia, a prezzi ridotti fino al 70%, tutto l’anno. Land of Fashion, con i suoi cinque Village perfettamente incastonati in alcune fra le più belle terre d’Italia, vive un momento di grande fermento nella ricostruzione di questa fase insolita e le ultime aperture ne sono la prova concreta, i Village si arricchiscono di nuovi indirizzi prestigiosi che ampliano una già vasta e strutturata offerta commerciale in luoghi ospitali ed ariosi ideali per vivere uno shopping in completa sicurezza. Franciacorta, Valdichiana, Mantova, Palmanova e Puglia Village: 150.000 mq di superficie commerciale complessiva (GLA) in Village dislocati nei luoghi più suggestivi d'Italia, fanno di Land of Fashion il più grande Gruppo Italiano di Villages. Oltre 600 boutique a prezzi ridotti fino al 70% di sconto tutto l'anno ed un pacchetto di servizi per la clientela attivabile con un'unica Village Card valida in tutti e 5 i centri.