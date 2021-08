Lombardia, vaccini anti-Covid per tutti: giacenza di oltre 650.000 dosi

Prosegue la campagna vaccinale in Lombardia al 20 agosto erano 7.557.058 le adesioni. https://www.lombardianotizie.online/lombardia-vaccini-per-tutti/ In Lombardia le giacenze attuali di vaccino negli Hub delle otto Ats regionali sono di 990.685 dosi, di cui 653.670 PfizerBiontech, 84.820 AstraZeneca, 201.440 Moderna e 50.755 Janssen.

Di seguito il dettaglio Ats per Ats, suddivise per le quattro marche di vaccini: Bergamo: 96.537 (totale), di cui 79.872 (PfizerBiontech), 2.040 (AstraZeneca), 13.040 (Moderna) e 1.585 (Janssen); Brescia: 118.895, di cui 77.850, 12.730, 25.900 e 2.415; Brianza: 91.530: di cui 56.160, 12.280, 23.040 e 50; Insubria: 124.324: di cui 78.684, 17.880, 26.420 e 1.340; Milano: 430.389: di cui 272.904, 31.240, 81.060 e 45.185; Montagna: 34.992: di cui 21.852, 4.280, 8.860 e 0; Pavia: 35.989: di cui 27.774, 2.470, 5.640, 105; Val Padana: 58.029, di cui 38.574, 1.900, 17.480 e 75. Agenzie di tutela della salute, rimanenze nei centri vaccinali Le giacenze presenti invece nei Centri vaccinali delle otto Ats regionali, sono 141.878 dosi, di cui 77.388 dosi PfizerBiontech, 22.980 AstraZeneca, 33.760 Moderna e 7.750 Janssen.

Di seguito infine, il dettaglio per ogni Ats, suddivise sempre per ciascuna delle quattro marche di vaccini: Bergamo: 23.053 (totale), di cui 10.758 (PfizerBiontech), 4.380 (AstraZeneca), 7.210 (Moderna) e 705 (Janssen); Brescia: 25.412, di cui 17.562, 1.600, 4.850 e 1.400; Brianza: 21.484: di cui 13.194, 4.040, 3.360 e 890; Insubria: 11.497: di cui 3.552, 1.890, 5.030 e 1.025; Milano: 39.826: di cui 21.276, 8.090, 8.040 e 2.420; Montagna: 1.623: di cui 588, 22,0 530 e 285; Pavia: 9.519: di cui 4.404, 1.830, 2.910 e 375; Val Padana: 9.464, di cui 6.054, 930, 1.830 e 650.