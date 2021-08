La fibra ottica superveloce raggiunge Castel D'Ario

Paese natale di Tazio Nuvolari, autentico genio della velocità, Castel d’Ario non poteva rimanere scollegato dalla fibra ottica superveloce di TNet Servizi, operatore di TLC che da oltre tre anni ha un accordo strategico di utilizzo della rete in fibra ottica di Mynet nella provincia di Mantova per l’utenza privata. Nelle ultime settimane le squadre operative hanno attivato i collegamenti in modalità FTTH (Fiber To The Home, vera fibra ottica fin dentro l’edificio) di tutte le sedi pubbliche comunali e delle zone artigianali di Via Roma e Via Roppi, che possono ora navigare a 300 Mbit/s di velocità, mandando così in pensione il doppino telefonico.

Collegata con infrastruttura FTTH già completata ed attivabile anche l’area nord del centro abitato che corrisponde alle seguenti arterie stradali: Viale della Libertà, Via Petrarca, Via Pertini, Via Ariosto, Via Besutti, Via Montale, Via Mantegna, Via Leonardo da Vinci, Via della Pace, Via Unione Europea, Via Unicef, Via Deledda e Via De Morta. Spostando la visuale in direzione del centro del paese, risultano collegate Via XX Settembre e parte di Via Marconi fino all'incrocio con Via Stradello Vecchio e Viale Rimembranza fino alle scuole medie, mentre guardando a sud cono state attivate Via Carso, Via Don Mazzolari, Via Piave, Via Mascagni, Via Amendola, Via Mirandola, Via Moro, Via Melesi, Via De Gasperi, Via Berlinguer, Via Allende, Via F.lli Cervi, Via Olmino, Via Kennedy, Via Falcone e Borsellino, Via Ghandi, Via Martin Luther King e Via Dalla Chiesa. Infine, a est del paese risulta coperto tutto il quartiere del centro commerciale con Via Colombo, Via Vivaldi, Via Signorino, Via Carazza, Via Lavagnini e Via Gracco Spaziani.