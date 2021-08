Ultimi giorni per visitare la mostra “Joseph Beuys. Il tamburo dello sciamano”, aperta fino a domenica 29 agosto presso la Casa del Mantegna a Mantova. Il progetto, promosso dalla Provincia di Mantova in collaborazione con l’Associazione Flangini, è realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo e di Collectibus srl Società Benefit. Registrata una forte partecipazione ai numerosi eventi collaterali, ideati per rendere concreta e viva l’idea beuysiana d’arte. Sabato 28 agosto alle ore 19, nella sala conferenze di Casa del Mantegna, è in programma “Joseph Beuys e la Scultura Sociale”, conferenza volta a indagare i rapporti politici e sociali nell’opera di Joseph Beuys e nel suo tempo. Relatore sarà Antonio d’Avossa, curatore della mostra, professore dell’Accademia di Brera, critico d’arte e uno dei massimi esperti della produzione beuysiana. Alla fine dell’incontro, alle ore 21 circa, i visitatori potranno ascoltare “Live Sounds for Beuys”, musiche originali di Massimo Pirotti, omaggio del musicista mantovano all’artista nell’anniversario della nascita. Massimo Pirotti, citando le parole di Beuys in lingua originale tratte dalla “Conversazione sulla libertà” del 1979, ricorderà che l’arte è “scienza della libertà” e “porta alla libertà”, tema oggi più che mai attuale. Le note si diffonderanno nel Giardino del Mantegna e all’interno della Casa: così i visitatori saranno accompagnati nel percorso espositivo o esterno dalla suggestiva musica del compositore. La mostra “Il tamburo della sciamano”, a cura di Antonio d’Avossa, è stata realizzata per il centenario della nascita di Joseph Beuys (Krefeld 1921 - Düsseldorf 1986), che ha segnato la storia dell’arte contemporanea con la sua idea di “Arte Ampliata” e di ”Scultura Sociale”, interpretate in senso antropologico. Con l’esposizione di opere, multipli, materiale documentario, video e con le iniziative collaterali si è voluto rendere omaggio all’attualità del pensiero di Beuys circa il ruolo dell’artista, l’impegno ambientale, il rapporto tra arte e scienza, in un progetto sociale che coniugasse la sostenibilità ambientale con l’autonomia collettiva e individuale. Esposti anche manifesti firmati dal Maestro tedesco, cartoline e fotografie. La visita alla mostra, ricca di opere, documenti e video, taluni rari, si sviluppa sui due piani della Casa del Mantegna, in un allestimento tematico reso lineare dal supporto di pannelli esplicativi che accompagnano il visitatore nel percorso, fino all’opera “La Rosa per la Democrazia Diretta” (1973): un’opera di intensa, quasi commovente, suggestione, simbolo di una possibile trasformazione, di cambiamento, di rivoluzione pacifica. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it