Le Regioni nel carrello valgono 2,6 mld di euro. L’analisi dell’Osservatorio Immagino

Specialità regionali, avanti tutta! Nei supermercati e ipermercati italiani sono oltre 9.200 i prodotti food & beverage che segnalano in etichetta la regione da cui provengono e generano un giro d’affari da 2,6 miliardi di euro, in crescita di +6,4% annui. A rilevare il trend positivo è la nona edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, che presenta anche la nuova classifica delle regioni in etichetta. Al primo posto per valore delle vendite si conferma il Trentino-Alto Adige, seguito da Sicilia e Piemonte. Exploit del Molise, che guadagna sempre più spazio nel carrello della spesa degli italiani (+24,8%) e il titolo di regione più dinamica dell'anno, seguita da Puglia (+14,4%) e Calabria (+12,5%).



La novità di quest’edizione è la mappa del regionalismo in tavola: per la prima volta l’Osservatorio Immagino traccia la geografia delle vendite dei panieri regionali all’interno del territorio nazionale per individuare dove sono più apprezzati. Da quest’analisi è emerso che il sovranismo alimentare regna in Sardegna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, mentre nelle altre regioni c’è un maggiore “melting pot”. Ad esempio, il paniere “made in Lombardia” trova un terreno particolarmente fertile al Sud, mentre i prodotti del Piemonte e del Trentino-Alto Adige sono più forti al Nord e i prodotti campani piacciono lungo tutto lo Stivale.



La classifica completa delle regioni in etichetta e l’analisi dei consumi regionali degli italiani sono disponibili nella nona edizione dell'Osservatorio Immagino, scaricabile gratuitamente dal sito osservatorioimmagino.it.