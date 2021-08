TedxMantova. Il tema della nuova edizione sarà “More, no more” (“Di più, mai più”)

Il conto alla rovescia è entrato nella sua fase finale e TEDxMantova 2021 è pronto per alzare il sipario. Dopo due edizioni al MaMu Multicentre, TEDxMantova cambia location e atmosfera: l’evento si terrà Domenica 26 Settembre al Teatro Sociale. Lunedì 30 Agosto inizierà la vendita dei biglietti sul circuito eventbrite.com (al costo di 35€). Il tema, già annunciato, della nuova edizione sarà “More, no more” (“Di più, mai più”) e avrà come quadro generale di riferimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals o SDG). In questa cornice, gli speaker che si alterneranno sul palco condivideranno le loro idee su ciò che vogliono vedere di più o non vedere più nella nostra società, ispirando il pubblico ad un pensiero costruttivo ed ad un impegno attivo. Questa edizione vedrà la partecipazione di cinque speaker mantovani. Guido Poli: immunologo-virologo, ricercatore, docente e Presidente del Corso di Laurea in Ricerca Biotecnologica in Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Fondatore e Presidente del Patto Trasversale per la Scienza, autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche. Tommaso Protti: fotografo che da Mantova si è trasferito in Brasile per documentare la crisi ambientale dell’Amazzonia. I suoi lavori sono stati pubblicati su importanti testate internazionali come The Independent, The New Yorker, Time Magazine, National Geographic. Ha vinto il prestigioso premio fotogiornalistico Carmignac. Valentina Tomirotti: conosciuta anche come la “Pepitosa”, è giornalista pubblicista, autrice di “Un altro (d)anno” e della 1a “Guida turistica accessibile di Mantova e provincia”, blogger, attivista sul tema dell’accessibilità e non solo. Giorgio Gabrielli: marionettista, lavora da sempre alla produzione per il teatro per ragazzi ed adulti. Si occupa anche di attività formative e di laboratorio presso scuole, ludoteche, biblioteche e musei. Nel 2015 ha fondato “La casa del burattinaio” laboratorio stabile di teatro di figura all’interno del monastero di San Benedetto Po. Arianna Visentini: presidente e fondatrice di Variazioni Srl, società nata a Mantova nel 2009. Precursore in tema di smart working, si occupa di consulenza su innovazione dei processi organizzativi, da più di dieci anni aiuta le aziende a introdurre lo smart working e realizza progetti di flessibilità di tempi e spazi di lavoro. Oltre a loro saranno presenti Martina Panisi (biologa della conservazione ed educatrice, vincitrice del premio “Terre de Femmes”); Rita Trombin (psicologa ambientale ed esperta di design bio-filico); Francesco Sottile (Docente universitario presso l'Università di Palermo, autore di “Agricoltura Slow” e membro dell’esecutivo nazionale di Slow Food); Gianluca Pandolfo (Sales Director EMEA di Patagonia); Vincenzo Linarello (fondatore di Gruppo Cooperativo Goel, un gruppo cooperativo di imprese sociali e aziende agricole che sta creando in Calabria un modello economico e sociale alternativo a quello della ‘ndrangheta); Suor Alessandra Smerilli (economista e docente universitario, consigliere dello Stato della Città del Vaticano, coordinatrice della task-force economia della Commissione vaticana COVID-19, sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale della Città del Vaticano). Per rimanere sempre aggiornati è possibile visitare il sito www.tedxmantova.com, seguire il profilo Instagram (www.instagram.com/tedxmantova) oppure seguire la pagina Facebook (www.facebook.com/TEDxMantova). Per informazioni: info@tedxmantova.com TEDxMantova è patrocinato del Comune di Mantova, Camera di Commercio, Industria e Artigianato e supportato dai partner Farmer, Confindustria Mantova, Fondazione BAM, Fondazione Comunità Mantovana, Mantova Village, TEA, Levoni, Mediolanum, Mazda-Gruppo Ferrari, Novellini, Finservice, UnaLogica, TeamSystem, Simone Tessadori, nonché dai partner tecnici Coop Alleanza 3.0, Sigla, ZeroLab, PQA, Mail Boxes etc., DPM Studio, e’nt graphic, Perhaps Adv, Media Net, Osteria Regale, masterstudio.com, San Martino, Cantine Virgili, Bustaffa. TED, acronimo di Technology, Entertainment e Design è un’organizzazione no profit che ha iniziato la sua attività nel 1984 e che oggi organizza svariate conferenze multi-disciplinari che ospitano i personaggi più competenti e affascinanti di tutti gli ambiti della nostra società. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it