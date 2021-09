Fiera Millenaria 2021 all’insegna della ripartenza

Punto di riferimento per il settore agroalimentare e, più in generale, per un’intera comunità, la Fiera Millenaria di Gonzaga (MN) torna da sabato 4 a domenica 12 settembre con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Regione Lombardia. Agroalimentare d’eccellenza, dibattito sull’innovazione agricola, esposizione campionaria ed eventi per i più piccoli saranno al centro di questa edizione, che vuole lanciare un messaggio positivo di resilienza e condivisione, espresso anche dal manifesto d’autore che accompagna la comunicazione della fiera. “Ripartiamo insieme”, infatti, è lo slogan della Millenaria 2021 che metterà insieme, nei 9 giorni della manifestazione, oltre 150 espositori e più di 90 eventi tra spettacoli, show cooking, incontri, approfondimenti e convegni di settore. Al lavoro ci saranno oltre 400 operatori per 72 ore di apertura e 55.000 metri quadrati di superficie. Il tutto in piena sicurezza secondo i protocolli sanitari già sperimentati nell’edizione dell’anno passato oltre che all’adozione, come da decreto governativo, dell’ingresso con Green Pass oppure esito del tampone effettuato entro le 48 ore precedenti. Lo svolgimento della fiera non influirà sul regolare funzionamento del centro vaccinale di Gonzaga, a cui Fiera Millenaria ha prestato il padiglione zero: ingressi e percorsi saranno separati. Confermato il biglietto a prezzo contenuto (3 euro ingresso singolo, gratis fino a 13 anni), viene introdotta anche la novità del biglietto speciale con ingressi illimitati a prezzo particolarmente vantaggioso (10 euro intero, 5 euro dai 14 ai 18 anni grazie al sostegno del Comune di Gonzaga). Quest’ultimo, a cui sarà associato il braccialetto personale da indossare e mostrare all’ingresso, è disponibile per i possessori di Green Pass ed è in vendita dal 1° all’8 settembre. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it