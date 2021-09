"Collezioni Illustri a Ostiglia" visite guidate con il Fai, sabato 18 settembre

Sabato 18 settembre, giornata del Fai Giovani dedicata a Ostiglia, in collaborazione con il Comune di Ostiglia. Visite guidate alla Palazzina Mondadori (Fondo Mondadori), e alla Biblioteca Musicale G. Greggiati (Fondo Greggiati). Prenotazione entro venerdì 17 settembre. Le visite ai due Fondi devono essere prenotate separatamente ed è possibile visitare anche solo un Fondo. Sono previsti tre turni di visita, alle ore 16.00, 17.00 e 18.00.



NOTA. Il Fondo Musicale "Giuseppe Greggiati" fu costituito da Don Giuseppe Greggiati, sacerdote ostigliese, insegnante, musicista e grande conoscitore di musica. Nel 1866 lasciò in eredità i suoi averi al Comune di Ostiglia con l'obbligo di conservare il suo archivio musicale, composto oggi da opere manoscritte di Haydn, Rossini, trattati rinascimentali e circa cinquemila volumi a stampa. Nel fondo sono conservate molte opere di compositori di area mantovana, che lo rende una risorsa unica nel suo genere e al mondo. La visita sarà curata dalla Dott.ssa Elisa Superbi.

Il Fondo Arnoldo Mondadori conserva circa mille libri, testimonianza dell’importanza di Mondadori come editore di riferimento per numerosi scrittori e intellettuali del Novecento italiani ma anche internazionali. I libri sono infatti autografati da alcuni dei più celebri autori dell'epoca con dediche di affetto e stima per l’editore. La visita sarà curata dalla Dott.ssa Simonetta Callegarini.



VISITA FONDO GREGGIATI:

1° turno ore 16.00, 2° turno ore 17.00, 3° turno ore 18.00, presentarsi 10 minuti prima presso Palazzo Foglia in piazza Cornelio n.2, 46035 Ostiglia MN.

Link di prenotazione per il Fondo Greggiati: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/fondo-greggiati-collezioni-illustri-ad-ostiglia-13324



VISITA FONDO MONDADORI: 1° turno ore 16.00, 2° turno ore 17.00, 3° turno ore 18.00, presentarsi 10 minuti prima presso Palazzina Mondadori in via Gramsci n.28, 46035 Ostiglia MN.

Link di prenotazione per il Fondo Mondadori:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/collezioni-illustri-ad-ostiglia-13323



L’evento è aperto a tutti con contributo per ogni visita a partire da 5 euro per gli iscritti FAI e da 7 euro per i non iscritti. Possibilità di iscriversi al FAI in loco alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni e possibilità di rinnovo alla stessa quota.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 settembre 2021. I posti sono limitati

Per informazioni: prenotazioni.mantova@faigiovani.fondoambiente.it