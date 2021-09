Spi/Cgil Lombardia: c'è fiducia ma aumenta la povertà a causa della disparità fra i settori

Un clima di fiducia straordinario che accomuna imprese e consumatori, ma la povertà aumenta perché la ripresa economica vede alcuni settori fortissimi che hanno compreso il nuovo e altri che vanno malissimo. Per questo serve un dialogo tra i settori più forti e quelli più deboli. Nello specifico la Lombardia è sì una regione che va bene dal punto di vista economico, ma non presenta più quello slancio dinamico che la caratterizzava. E’ importante che la struttura del sistema produttivo regionale si adatti al nuovo modello di mercato. Lo sottolinea Lucio Poma, capoeconomista di NOMISMA, in occasione del Convegno “Lombardia, quali politiche per la ripartenza” promosso da SPI Lombardia e tenutosi all’interno di Liberetà, manifestazione giunta alla sua 27° edizione in corso a Cattolica e che vede la presenza di 900 persone provenienti da tutto il territorio lombardo.

“SPI CGIL Lombardia vuole guardare al futuro e per questo desideriamo partecipare e dare il nostro contributo al dibattito sullo sviluppo del Paese e della nostra Regione. Ogni proposta per essere convincente deve partire dalla conoscenza della realtà ed è per questo che abbiamo presentato oggi i dati della ricerca curata da Nomisma. Sono numeri preziosi che serviranno per elaborare le nostre proposte per la ripartenza, per favorire una migliore negoziazione sociale e territoriale in ottica di sviluppo sostenibile”, ha evidenziato Valerio Zanolla Segretario Generale SPI CGIL Lombardia.

Il responsabile economico del PD Antonio Misiani ha ricordato come l’Europa debba perseguire le sfide economiche, ambientali e sociali che si è data dopo il dramma della pandemia. Ha evidenziato come vi siano, per il Vecchio Continente e per l’Italia, enormi potenzialità e margini di miglioramento. Al contrario, se non si perseguisse questa linea, avremmo il declino del Paese e dell’Europa intera. Per invertire in senso positivo la rotta Misiani indica alcuni obiettivi: politica di investimenti nell’amministrazione pubblica, transizione ecologica, trasporto pubblico e lotta alle diseguaglianze. Per quanto riguarda la Lombardia per il responsabile economico del Partito Democratico è necessario rifondare la sanità portandola a essere di prossimità e di territorio. E’ fondamentale, per Misiani, ricostruire una rete territoriale della sanità lombarda.