Certificazione verde all'Università: nasce il movimento nazionale "Studenti contro il Green Pass"

Sono contrari al green pass per entrare negli edifici dell'università. Sono oltre 6000 gli universitari che al momento fanno parte del movimento nazionale "Studenti contro il Green Pass" attivo in più di trenta Atenei. "Siamo per la libertà di scelta e ci poniamo come movimento in difesa della Costituzione" ci spiegano i due giovani a cui abbiamo chiesto i motivi della loro protesta https://soundcloud.com/user-13508386/no-green-pass In una lettera spiegano la posizione assunta dagli studenti aderenti e che frequentano l’Università degli Studi di Brescia, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, del Conservatorio Luca Marenzio, dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia all'interno della quale si elencano i motivi che hanno portato ad essere contrari all'utilizzo del Green Pass negli Atenei. LA LETTERA Vi scriviamo in rappresentanza di un gruppo di studenti costituitosi in seguito all’estensione

dell’obbligatorietà del “green pass” a studenti universitari, docenti e personale Ata, decretata dal

DL 06/08/2021 n. 111.

Anche se spesso presentati dai media mediante categorizzazioni avvilenti volte a strumentalizzare

e a screditare dal principio posizioni pluralistiche, siamo in realtà un gruppo eterogeneo di studenti,

parte integrante della comunità universitaria e accademica bresciana.

La decisione da parte degli Atenei della nostra città di applicare, in taluni casi in modo drastico,

questo provvedimento che impone un principio di discriminazione più che evidente, ci spinge a

esprimere in merito ad esso una posizione di dissenso.

Con l’adeguamento degli Atenei al DL 06/08/2021 n. 111 vengono de facto esclusi dal diritto

allo studio e dai servizi erogati dalle Università tutti coloro che non intendono usufruire del “green

pass”, ovvero chi sceglie di non aderire alla campagna vaccinale sperimentale e di non sottoporsi

a tamponi o al tracciamento sanitario mediante l’esibizione del “green pass” stesso.

Considerato che l’utilizzo di questo certificato contrasta con i principi della Costituzione Italiana

(Artt.1, 2, 3, 4, 32), con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (i valori universali

di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà per i cittadini basati sulla democrazia e sullo

stato di diritto), nonché con la Normativa Europea sulla Privacy (2016/679), emergono evidenze

di illegittimità.

Non possiamo inoltre, come studenti, non citare l’imprescindibile diritto all’istruzione e alla

cultura, sancito dalla nostra Costituzione all’Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. […]”.

Vorremmo poi ricordare alcuni dei principi fondamentali presenti negli Statuti e nei Codici Etici

dei nostri Atenei:

“L’Università Cattolica non ammette alcuna ingiusta discriminazione. Tutti i componenti

dell’ateneo hanno diritto di essere considerati come soggetti portatori di diritti e valori, con

spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e di non subire direttamente o

indirettamente alcuna ingiusta discriminazione.”

(Codice Etico Università Cattolica del Sacro Cuore, Art. 1 comma 1)

“Tutti i membri dell’Università hanno diritto a essere considerati con eguale rispetto e considerazione,

e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente,

in ragione di uno o più fattori, inclusi […] la coscienza e le convinzioni personali […] le

condizioni personali e di salute, le scelte familiari.”

(Codice etico Università degli Studi di Brescia, Art. 1 comma 1)

“il Conservatorio per quanto di sua competenza, garantisce pari opportunità d’accesso

allo studio di tutti gli studenti come previsto dall’art. 34 della Costituzione italiana.

Sostiene gli studenti meritevoli, gli studenti privi di mezzi e gli studenti con bisogni educativi speciali,

supportandone con strutture e strumenti adeguati il percorso di formazione.”

(Statuto Conservatorio di Musica Luca Marenzio, Art. 4 comma 1)

“L’Accademia svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto della libertà

d’insegnamento ai sensi dell’art. 33 della Costituzione e dei principi generali fissati

dalla normativa vigente.”

(Statuto Accademia di Belle Arti Santa Giulia, Art. 1 comma 2)

Chiediamo dunque come possa questo provvedimento essere compatibile con i valori di

inclusività e di uguaglianza sopracitati, dato che vengono lesi diritti e limitate libertà in nome di

motivazioni medico-scientifiche ancora dubbie e in fase di verifica. Essere contrari al “green pass”

non significa infatti essere contro la scienza, ma piuttosto contro un uso strumentale, in quanto

unilaterale e politico, della stessa.

Quanti sono effettivamente i dubbi che il dibattito medico-scientifico solleva quotidianamente?

Innanzitutto emergono sempre maggiormente i pareri discordanti della comunità scientifica

riguardo l’efficacia immunizzante e preventiva dei vaccini sperimentali, confermata dagli ultimi

rapporti riguardanti la cosiddetta “immunizzazione” dei vaccinati nei Paesi con alta percentuale

di vaccinazioni (Israele e Gran Bretagna). Ci troviamo d’altronde in presenza di terapie geniche,

alcune delle quali ancora in fase di sperimentazione (basti leggere le note informative fornite dalle

stesse case farmaceutiche); tutto ciò comporta la mancanza di dati sulle loro possibili reazioni avverse

a breve e a lungo termine.

Vi sono inoltre opinioni contrastanti riguardo al rapporto rischi-benefici (soprattutto per la

fascia di età degli studenti universitari in cui l’incidenza letale è quasi inesistente) e incognite

relative all’uso dei tamponi come strumento diagnostico attendibile (cfr. rapporto Istituto Superiore

di Sanità Covid-19 n. 46/2020, sentenza Corte d’appello portoghese 11/11/2020, sentenza del

Tribunale di Vienna e continui cambiamenti nelle linee guida da parte dell’OMS).

Come possiamo proprio noi, studenti delle nostre e vostre Università, stimolati dal vostro

insegnamento a sviluppare un pensiero critico e plurale, affrontare tutto ciò senza avere dubbi che

il “green pass” non sia in realtà un dispositivo di controllo politico-sociale?

Quanta coerenza e razionalità si può individuare in decisioni politiche basate su criteri sanitari

mutevoli e non sempre attendibili?

Com’è possibile che tale approccio possa stravolgere valori sui quali per decenni si sono

orgogliosamente fondate le università italiane?

A questo si aggiunge la costante criminalizzazione di chi si pone in atteggiamento dubbioso,

enfatizzata da una propaganda mediatica unilaterale volta a dividere, a individuare capri espiatori

e a far coincidere “pensiero critico” e “irresponsabilità”.

Mai come ora ci sentiamo doverosamente responsabili nell’opporci a una virata legislativa e

sociale che con sconcertante semplicità mina uno dei diritti fondamentali su cui si basano le

nostre Democrazie. Si legge infatti sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca la seguente frase: “Resta comunque applicabile anche il comma 2 dell’Art. 23 del DPCM

02/03/2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti

che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza

ovvero diverse azioni di recupero delle stesse”.

Ci lascia invece amareggiati la difformità di adeguamento da parte degli Atenei bresciani alla

normativa, per cui in alcuni casi sarà disponibile la modalità mista per le lezioni (a distanza e in

presenza) mentre in altri ciò non verrà assicurato. Pur sapendo che la DAD non sostituisce pienamente

le opportunità formative e di crescita personale della didattica in presenza, siamo sconcertati

di fronte alla decisione da parte di alcuni Atenei di non garantire la DAD per tutti i corsi.

Questo dimostra una dolorosa mancanza di attenzione alle esigenze reali degli studenti, nonché

verso gli sforzi e gli investimenti compiuti nell’ultimo anno e mezzo per l’implementazione della

DAD. Se la strumentazione è disponibile, perché non sfruttarla?

Inoltre, anche in caso di lezioni a distanza, rimane rilevante la discriminazione di chi ha obblighi

di frequenza regolari con laboratori e/o tirocini per i quali non è stata presa in considerazione la

possibilità di usufruire della DAD, obbligando in tal modo alcuni studenti all’interruzione del loro

percorso universitario.

Molti di noi si trovano attualmente in questa situazione veramente critica, oltre che demoralizzante,

che non solo sta inducendo alcuni ragazzi a mettere in discussione il proseguimento dei

propri studi, ma ne sta addirittura spingendo altri a non intraprendere il percorso universitario.

È fra l’altro evidente che l’opzione del tampone ogni 48 ore per l’ottenimento del “green pass”

è moralmente degradante e fisicamente insostenibile per coloro ai quali è richiesta una presenza

settimanale continuativa; essa non può dunque configurarsi come una reale e valida alternativa.

Vogliamo porvi questa domanda in modo semplice e diretto: se non vige un obbligo e siamo

liberi di scegliere se vaccinarci o meno, com’è possibile che siamo stati effettivamente esclusi dalla

vita universitaria?

Com’è possibile che si stia perdendo il diritto fondamentale allo studio per esercitare quello di

non sottoporsi a un trattamento sanitario facoltativo?

Riteniamo invece che sia un dovere delle Università garantire un trattamento equipollente a

tutti gli studenti, vaccinati o meno.

In un momento in cui la divisione e la difficoltà di comunicazione corretta tra le persone stanno

purtroppo imperando, diventano per noi fondamentali la collaborazione, l’accoglienza, l’ascolto

dei reciproci bisogni e la possibilità di unirsi in gruppi solidali, affinché nessuno resti isolato.

Non ci sono gruppi di studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università degli

Studi di Brescia, del Conservatorio Luca Marenzio e dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia.

In questa situazione siamo tutti insieme, noi… e anche voi. Perché i diritti fondamentali non sono

nostri o vostri, di un gruppo o di un altro, ma un bene comune e nel momento in cui vengono svalutati

siamo tutti a pagarne il prezzo, senza distinzioni.

Siamo di fronte a un’esplicita violazione delle nostre libertà fondamentali, per cui addirittura

diritti inalienabili come quello allo studio, al lavoro, alla libera circolazione non sono più universalmente

riconosciuti, ma devono essere concessi a tempo. Lo stesso lasciapassare è un simulacro

di libertà a scadenza.

È necessario rivedere criticamente l’ormai consolidato e ripetitivo paradigma per cui chi si

vaccina si sacrifica in nome del bene comune, per un senso di responsabilità. Ebbene, anche noi

siamo mossi da un enorme senso di responsabilità verso la difesa della libertà di scelta relativa

all’inoculazione di questo siero – libertà sostenuta da solide riflessioni antropologiche, giuridiche,

mediche e sociologiche – da parte di ogni individuo ed è questa convinzione che ci porta,

nonostante tutto, a percorrere la strada più faticosa, lastricata di ricatti sempre più pressanti e a

tratti insostenibili.

Abbiamo avuto modo di leggere l’intensa lettera, da parte nostra totalmente condivisa, stesa da

alcuni nostri colleghi dell’Università degli Studi di Bergamo e di cui ci preme citare una parte:

“Esattamente novant’anni fa, nel 1931, venne imposto a tutti i professori universitari l’obbligo di giurare fedeltà al

regime fascista, pena la destituzione dalla cattedra di cui erano titolari. Come ben sappiamo, solo 12 professori su

1.225 rifiutarono. Oggi il personale docente e non docente presente negli istituti universitari italiani ammonta a circa

125.600 persone: quanti di questi si rassegneranno ad accettare l’inaccettabile?”.

Ricordiamo come successivamente, nel 1938, lo stesso Manifesto della razza su cui si basarono le

leggi razziali fu redatto da alcuni tra i principali esponenti delle istituzioni accademiche e universitarie

italiane. Questo ci insegna che le forme di discriminazione, anche le più distruttive nella

storia, si sono servite nel tempo della loro presunta validità scientifica per vedersi legittimate e

applicate.

Ci rivolgiamo dunque ai nostri professori universitari per chiedere loro di non voltare lo sguardo,

poiché arriveremo a un punto in cui non sarà più possibile farlo.

Potete davvero accettare impassibili che il solo non possesso del “green pass”, caratterizzato nel

suo rilascio e nel suo utilizzo da varie contraddizioni mediche, giuridiche e sociologiche, precluda

l’accesso alla cultura, al sapere, alla nostra formazione, al nostro futuro?

Nei nostri percorsi formativi ci avete insegnato l’importanza di difendere il libero dibattito

democratico e a diffidare dal linguaggio unilaterale dei media.

Ci è stata insegnata l’importanza scientifica del confronto, del dialogo, della verifica e della

libertà intellettuale. Abbiamo imparato la necessità di applicare all’attualità il pensiero critico

sviluppato dallo studio.

Siamo i vostri studenti, gli stessi che fino a poco fa hanno frequentato i vostri corsi, le vostre

lezioni, i vostri laboratori; quelli che hanno assistito ai vostri seminari e hanno letto con interesse e

stima i vostri libri: noi non siamo cambiati.

La nostra speranza è quella di raggiungere molte persone della comunità bresciana e di dare

sostegno e solidarietà ai colleghi di altre città italiane che coraggiosamente, nei giorni scorsi, hanno

fatto sentire la propria voce. È fondamentale per noi cercare quel dialogo costruttivo con i nostri

professori e le nostre Università, non basato sullo scontro e sullo screditamento reciproco, ma

finalizzato alla nascita di punti di incontro e che possa riportarci ad essere una comunità

universitaria e accademica.

Studenti dell’Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Accademia di

Belle Arti Santa Giulia e Conservatorio Luca Marenzio contro il green pass. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it