Al mulino S.Giuseppe apre un nuovo impianto idroelettrico

In occasione della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, il Consorzio di bonifica Garda Chiese inaugura l’impianto idroelettrico Mulino San Giuseppe di Canneto sull’Oglio (in piazza Manzoni). Sono, infatti, terminati i lavori con cui il consorzio ha restaurato e dato nuovo impulso alla centrale frutto dell’ingegno di Hermann Einstein, padre del ben più celebre Albert, che alla fine del diciannovesimo secolo installò una turbina idraulica e una dinamo per portare l’illuminazione elettrica in paese. L’inaugurazione, aperta al pubblico, è prevista per sabato 25 settembre alle 10. Seguirà una visita guidata all’impianto.

Interverranno: Gianluigi Zani – presidente del Consorzio di bonifica Garda Chiese Nicolò Ficicchia – sindaco di Canneto sull’Oglio Paolo Magri – direttore tecnico del Consorzio di bonifica Garda Chiese Francesco Vincenzi – presidente ANBI Fabio Rolfi – assessore all’Agricoltura Regione Lombardia