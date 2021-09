La scuola riparte con l'allarme suicidi, con la pandemia aumentati del 20%

L'anno scolastico in Lombardia è cominciato con due suicidi e un tentato suicidio mentre sono 4 quelli registrati in Veneto dalla ripresa della scuola. La pandemia ha provocato nei ragazzi gravi disagi psicologici, il fenomeno deve essere affrontato in maniera strutturale, con il coinvolgimento delle famiglie e della scuola. Sentiamo lo psicologo Michele Dal Bo.

https://soundcloud.com/user-13508386/suicidi

Che cosa si nasconde dietro un tentato suicidio

“Nell’85% dei casi, dietro un tentativo di suicidio c’è la depressione e i giovani che ne soffrono hanno un aumentato tasso di mortalità per via dell’autolesionismo che essa induce e dell’esposizione a condotte di pericolo” dice il neuropsichiatra. Come conferma una revisione apparsa sul Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, bambini e ragazzi hanno sperimentato alti tassi di ansia e depressione per la solitudine e l’isolamento sociale e il fenomeno non fa che peggiorare con il passare del tempo, anche per via della latenza tipica di certi disturbi che richiedono del tempo per diventare patologia, tanto che gli autori insistono sulla necessità di interventi preventivi per scongiurare l’aumentare delle criticità.

https://www.repubblica.it/salute/2021/01/22/news/l_impatto_della_pandemia_sugli_aspetti_emotivi_psicologici_e_scolastici_dei_minori-283456298/

https://www.brainfactor.it/giovani-allarme-suicidi-anche-in-italia/