Premio MDA Academy-Adici. Spin off Ufficiale del Premio Marketing. Calze, giovani creativi e solidarietà

Via al contest dedicato ai giovani designer di Mda Academy e agli studenti del 2° anno corso stilista tecnologico dell’Its Machina Lonati dedicato a nuovi disegni e creazioni nel campo della calzetteria femminile, maschile, dell’intimo e dell’abbigliamento seamless, prodotti di riferimento delle aziende del distretto tessile mantovano e bresciano, a cui questo premio è diretto.

Modalità di partecipazione

I concorrenti dovranno presentare creazioni di nuovi disegni e pattern per collant/calze da donna,

calze da uomo, intimo e l’abbigliamento seamless. I concorrenti dovranno presentare 3 disegni o

pattern in formato leggero .jpg e uno in formato pdf con buona definizione inviandolo alla mail:

associazionemarketingpmi@gmail.com entro e non oltre il 20/01/2021

I concorrenti potranno ispirarsi alla nuove tendenze moda previste o lavorare su proprie idee e

concetti in maniera libera.

Il concorso è aperto ai giovani designer inseriti nella MDA Academy e agli studenti del 2° anno del

corso stilista tecnologico dell’Its Machina Lonati.

Il semplice invio della mail costituisce adesione al concorso e piena e incontestabile accettazione

del suo regolamento in ogni sua parte.

Attraverso la partecipazione si autorizza in automatico la possibilità di mostrare i propri disegni in

riunioni pubbliche o private.

I diritti di proprietà intellettuale ed economici dei presentati rimangono in capo all’artista nel caso

degli stilisti dell’Mda Academy e al Its Machina Lonati nel caso degli studenti del 2° anno del corso

stilista tecnologico.

I partecipanti esonerano completamente da ogni responsabilità diretta o indiretta gli organizzatori

del concorso e da ogni pretesa legale o non. Tutte le opere pervenute avranno il consenso

automatico dell’artista, allo scopo di utilizzarle in una fase successiva per presentazioni o

pubblicazioni.

Vincitori e premio

Vi saranno 3 lavori vincitori: uno per la categoria calze/collant da donna, uno per la categoria calze

da uomo e uno per la categoria intimo e abbigliamento seamless.

I lavori vincenti verranno prodotti dalle aziende di Adici.

All’autore/autori di ciascun lavoro vincente sarà riconosciuto un premio economico di € 500

I capi dei lavori vincenti che verranno realizzati e sfileranno durante l’evento annuale del gruppo

Foppa di Brescia previsto a Maggio 2022 e sarà offerta ai vincitori al possibilità di uno stage presso

le aziende di Adici.

La giuria è composta da membri di ADICI che liberamente sceglieranno un vincitore e le relative

aziende (o azienda singola) disposta a produrlo con accordi autonomi in separata sede.

Regolamento

I partecipanti al concorso si assumono ogni responsabilità in merito alla paternità e all’originalità

dei bozzetti presentati e si impegnano a manlevare i promotori del Concorso da qualsiasi azione,

richiesta giudiziale e stragiudiziale intrapresa da terzi o da loro stessi, nei confronti degli stessi in

ragione dei disegni prodotti.

Gli enti organizzatori sono automaticamente manlevati da ogni azione di responsabilità da parte dei

partecipanti. Con l’atto di partecipazione il designer rinuncia a qualsiasi azione legale diretta o

indiretta.

Fatta salva la proprietà intellettuale dei diversi progetti che resta in capo agli stilisti del Mda

Academy o a Its Machina Lonati per i suoi studenti, con la partecipazione al concorso gli artisti

acconsentono alla riproduzione e diffusione fotografica e video del proprio progetto ai fini della

comunicazione e promozione e all’esposizione in Italia e all’estero, senza averne nulla a pretendere.

Rimane però la libertà di un compenso agli studenti da parte delle aziende che realizzeranno i

prodotti vincenti (in tal senso saranno liberi accordi tra le parti al di fuori del presente concorso).

Nel caso vi siano aziende interessate ai lavori partecipanti al concorso, siano essi vincitori o no, esse

dovranno mettersi in contatto direttamente con gli stilisti del Mda Academy o con l’Its Machina

Lonati per i suoi studenti

Il concorso si inserisce come spin off, nella lunga storia del Premio Marketing dell’Associazione

Culturale Marketing nelle PMI arrivato alla IX Edizione nell’ambito della IV edizione del Premio

Calze, giovani creativi e solidarietà.

I premi e le possibilità incluse in questo premio potrebbero subire cambiamenti, modifiche o

annullamenti a seguito di situazioni di emergenza sanitaria o di precauzioni da prendere a

discrezione degli organizzatori a seguito di eventi o situazioni che si potrebbero creare.

Calze, giovani creativi e solidarietà IV Edizione

ABOUT SRL, giovane azienda artigiana italiana di calzetteria maschile, proprietaria del marchio ABOUT

CALZE, con sede in provincia di Mantova, promuove in collaborazione con Filmar spa, Consorzio Filoscozia,

Istituto Oncologico Mantovano, Associazione Culturale Marketing nelle PMI, Pablock, la quarta edizione del

prestigioso concorso destinato a giovani creativi e designer. Il concorso nasce con lo scopo di dare visibilità e

future opportunità di lavoro ai giovani designer, aiutare la ricerca sul Cancro per la cura dei pazienti e crescere in

collaborazione con la start up About Socks. Sono invitati a partecipare al concorso, giovani creativi con età

compresa fra i 18 e 35 anni. Le opere vincitrici saranno prodotte all’interno della Linea About Solidal con lo

scopo di realizzare opere di valore comune, il prezzo di questa linea sarà determinato,dai costi del prodotto diretti e

indiretti, copertura di ricerca di About srl. Una parte del ricavato della vendita (al netto dei costi di cui sopra), sarà

devoluto in percentuale (10%) all’Istituto Oncologico Mantovano IOM Mantova, testimonial del concorso e il resto

ad About srl.

la società About srl potrà spontaneamente e senza obbligo integrare l’importo sopra descritto.

Modalità di partecipazione

I Concorrenti dovranno presentare idee per nuovi disegni e pattern per calze da uomo, presentando 5 disegni o

pattern in formato leggero .jpg e uno in formato pdf con buona definizione

Le tecniche espressive privilegiate saranno quelle che daranno maggior spazio al colore, alla fantasia, all’eleganza e

alla reinterpretazione dei classici della moda maschile nell’ottica di Slow Wear, in particolare sarà giudicata la

vendibilità dei prodotti in relazione alle mode del momento e alla filosofia di About Socks (un esempio: utilizzo di

microfantasie ma con originalità e in sintonia con i colori, consigliamo sempre la presentazione di una parte dei

modelli con variante colori invernale e una parte con colori estivi). ABOUT srl, si riserverà di selezionare anche

solo un disegno per artista, alcuni o tutte le 5 proposte.

In particolare chiediamo microfantasie e fantasie in linea con lo stile di About Srl, disegnate su un modello di calza

(non il semplice pattern, ma disegno/figura ove sia riprodotta una calza intera).

OLTRE ALLE CALZE DA UOMO, si richiedono anche 3 disegni di calze da DONNA e 3 disegni di calze da

BAMBINO/A. Tali disegni contribuiranno alla definizione dei vincitori ma la loro eventuale produzione sarà

decisa successivamente.

Cosa viene richiesto

1) capacità di fare stoytelling in fase di creazione della collezione calza, raccontare e raccontarsi nel momento

creativo attraverso i social in particolare attraverso l’uso di Instagram.

2) capacità di seguire ed essere anticipatori di tendenze

3) Dare un tema e un messaggio alla propria collezione, specificare le ragioni di fondo delle proprie scelte.

4) Creare un moodboard

5) Presentare delle Capsule Collection

Consigliamo sempre di creare un file sintetico ove siano presenti i disegni delle calze, in formato pdf con

denominazione nome e cognome del designer e Scuola di provenienza, un esempio Mario Rossi Accademia

X.pdf

Per partecipare è sufficiente inviare una mail a premiocalze@gmail.com entro le ore 12.00 del giorno 15 aprile

2022. A tal fine, si precisa che faranno fede la data e l’ora di arrivo della mail contenente gli allegati con la

seguente documentazione: modulo di partecipazione al concorso, completato in ogni sua parte, le proposte di calze.

Il semplice invio costituisce adesione al concorso e piena e incontestabile accettazione del suo regolamento in ogni

sua parte. Attraverso la partecipazione si autorizza in automatico la cessione completa dei diritti di utilizzo

dell’opera e del nome dell’artista ad About srl senza avere nulla da pretendere, esonerando About srl, i suoi soci, i

suoi rappresentanti e ogni organizzatore del bando da ogni pretesa legale o non. Nella mail va ricompresa una breve

relazione sulle caratteristiche dell’opera. Tutte le opere pervenute saranno trattenute dall’azienda con il consenso

automatico dell’artista, allo scopo di utilizzarle in una fase successiva. I disegni e le fantasie selezionate, in seguito

potranno essere modificate per adattarle alle produzione (dimensioni, colori, disegni) in conformità ai vincoli

tecnici e alle possibilità produttive. L’azienda premierà un'opera di un’artista, i diritti di sfruttamento delle opere

inviate vengono ceduti ad About srl senza nulla a richiedere in cambio. Il giudizio della Commissione è

insindacabile,la giuria,sceglierà le opere secondo i criteri di aderenza al moodboard fornito, le soluzioni estetiche,

caratteristiche funzionali-tecniche, più consone al fini della commercializzazione e agli elementi elencati nella

parte “Cosa viene richiesto”. Tutte le calze dovranno essere progettate con filato Filoscozia, prendendo spunto

dalla cartella colori presente sul sito https://www.filmar.it/it/collections/filoscozia

Regolamento

I partecipanti al concorso si assumono ogni responsabilità in merito alla paternità e all’originalità dei bozzetti

presentati e si impegnano a manlevare i promotori del Concorso da qualsiasi azione, richiesta giudiziale e

stragiudiziale intrapresa da terzi o da loro stessi, nei confronti degli stessi in ragione dei disegni prodotti. Gli enti

organizzatori sono automaticamente manlevati da ogni azione di responsabilità da parte dei partecipanti. Con l’atto

di partecipazione il designer rinuncia a qualsiasi azione legale diretta o indiretta. I partecipanti inoltre si impegnano

a realizzare le opere in esclusiva con una dichiarazione di unicità per About srl, che non saranno più replicabili.

Fatta salva la proprietà intellettuale dei diversi progetti che resta in capo agli autori, con la partecipazione al

concorso gli artisti acconsentono alla riproduzione e diffusione fotografica e video del proprio progetto ai fini della

comunicazione e promozione e all’esposizione in Italia e all’estero, senza averne nulla a pretendere. Autorizzano

inoltre About srl allo sfruttamento commerciale e non dell’opera senza averne nulla a pretendere se non il

mantenimento della paternità (ottenuto attraverso l’indicazione accanto al nome della collezione del nome del

designer).

Premio

Realizzazione delle calze con la fantasia vincitrice, messa in vendita di tali modelli sul sito About Socks, citando il

designer. La premiazione sarà organizzata con un evento in luogo e data da destinarsi (potrà essere evento fisico o

virtuale) allo scopo di valorizzare le opere degli artisti e del prodotto About Calze. Gli enti potranno organizzare

una serata conclusiva. Ai fini della promozione degli artisti, le pagine web dedicate ai prodotti, potranno riportare

foto, biografia/descrizione dell’artista e link al sito web dell’artista.

La ditta Filmar spa metterà a disposizione gratuitamente il filato per produrre 100 calze del vincitore. Le calze

vincitrici saranno ospitate gratuitamente da Filmar spa presso lo stand di Pitti 2022 e presso altre fiere e workshop

internazionali . Filmar spa ospiterà il vincitore a Pitti con un biglietto e regalerà una confezione di semi di cotone.

Insieme ai primi 3 classificati e ai vincitori dei premi speciali come il Premio Marketing e gli altri premi che

saranno assegnati potranno essere organizzate giornate formative presso i luoghi della produzione delle calze e

presso Filmar SPA. Le iniziative sono gratuite, il trasporto e le spese necessarie e collaterali sono a carico dei

singoli partecipanti. Fatto salvo, normative ostative o precauzioni sanitarie.

Per i partecipanti particolarmente meritevoli About srl potrà proporre collaborazioni ed eventuali possibilità di

realizzare le proprie collezioni.

Grazie alla partecipazione di Pablock, piattaforma per la notarizzazione blockchain, il lavoro dei

vincitori verrà notarizzato su blockchain. Inoltre, saranno create serie limitate delle calze

vincitrici e rappresentate digitalmente con NFT creati mediante Pablock

Associazione culturale marketing nelle PMI

Segnalerà nel caso sia ravvisato particolare merito da parte di un progetto, un vincitore del Premio marketing.

Inoltre darà la possibilità ai primi 3 classificati e ai vincitori dei vari premi speciali che potranno essere assegnati,

tra i quali il Premio marketing, di partecipare alla H!MDA Marketing designer academy dell'associazione. Gruppo

di giovani designer talentuosi.

Si potranno valutare assegnazioni di stage curricolari.

Il concorso si inserisce nella lunga storia del Premio Marketing dell’Associazione Culturale Marketing nelle

PMI di cui costituirà la IX Edizione.

I premi e le possibilità incluse in questo premio potrebbero subire cambiamenti, modifiche o annullamenti a

seguito di situazioni di emergenza sanitaria o di precauzioni da prendere a discrezione degli organizzatori a

seguito di eventi o situazioni che si potrebbero creare.

Info e contatti:

About Socks www.aboutsocks.it

Filmar spa https://www.filmar.it/it/

Associazione Culturale Marketing nelle PMI www.marketing-pmi.it

Pablock https://www.pablock.it/