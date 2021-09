Consegnato il Kit informatico mobile, in dotazione alla Polizia, per segnalazioni di violenza alle donne

Il Soroptimist Club Terre dell’Oglio Po, fondato lo scorso 22 maggio, ha fra i suoi obiettivi l’assunzione di iniziative concrete per i diritti delle donne e il contrasto alla violenza di genere.

Per questo, come primo service ha scelto di sviluppare anche a livello locale un progetto del Soroptimist nazionale finalizzato a contrastare la violenza contro le donne, denominato “UNA STANZA TUTTA PER SÉ’”, che consiste nell’allestimento di sale per audizioni protette presso caserme dei Carabinieri e commissariati di Polizia. Ma, poiché a volte è preferibile raccogliere le dichiarazioni delle vittime di violenza in un luogo diverso, il progetto si è ampliato diventando “Una stanza tutta per sé … portatile”.

Il Club Terre dell’Oglio Po, dopo aver inaugurato, il 23 settembre, una sala audizioni protette presso il Comando Carabinieri di Viadana ha consegnato alla Polizia di Stato un kit informatico audio-video per la raccolta delle denunce.

L'iniziativa intende presentare alla cittadinanza un'azione concreta del Club Terre dell’Oglio Po a supporto di quanto già fanno le istituzioni preposte per contrastare la violenza di genere, purtroppo riscontrabile anche localmente, e si aggiunge all’analoga azione di numerosi club Soroptimist italiani che hanno donato alle forze dell’ordine questo kit informatico.

Sarà promossa in luoghi pubblici all’aperto e in occasione dei mercati settimanali dei vari paesi al fine di informare la popolazione e raggiungere in modo facile e diretto soprattutto le donne. In seguito, la polizia utilizzerà la valigetta informatica per ricreare "Una stanza tutta per sé" mobile e operativa là dove serve.

Le indagini statistiche evidenziano la bassa percentuale delle donne vittime di violenza che denunciano e l’obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di far emergere questo problema, incoraggiandole a rivolgersi alle Forze dell’ordine. Questo progetto dà un segnale di quanto l’attenzione e le iniziative concrete per i diritti delle donne e il contrasto della violenza di genere siano elementi imprescindibili per contribuire a creare una società davvero inclusiva, nella quale le donne, tutelate nei loro diritti, riescano a portare il proprio contributo alla vita sociale.