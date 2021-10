Maltempo, allerta meteo arancione e rossa: ecco in quali regioni. Le previsioni

Perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia. Porterà maltempo dapprima sulle regioni di Nord-Ovest e anche su quasi tutte le regioni settentrionali e sulla Toscana. Dalla tarda serata di oggi, prevede l'avviso, ci saranno temporali su Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, specialmente sui settori occidentali, e Toscana, in particolare sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, dal primo mattino di domani si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, su Lombardia ed Emilia-Romagna. Valutata per domani allerta rossa sulla Liguria centrale, arancione sul resto della regione e in Emilia-Romagna sud-occidentale, Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale. Allerta gialla, infine, su ampi settori dell'Emilia-Romagna, del Piemonte e della Lombardia e sui bacini della Toscana settentrionale. (Fonte Il Giorno)