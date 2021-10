Monitoraggio di Ats Valpadana nelle scuole mantovane: 0,03% la positività (in 384 scuole 17 studenti su 58.206)

Gli operatori del Gruppo Scuola, dislocati nelle sedi di Cremona e Mantova, effettuano attività di sorveglianza sanitaria in ambito scolastico attraverso un confronto continuo con i Dirigenti Scolastici, i Referenti Covid-19, gli RSPP e i Medici Competenti della Scuola per avviare azioni di “tracciamento dei contatti” e di ricostruzione della catena del contagio. L’attenzione è rivolta in particolare alla fascia di età scolare, alle famiglie degli alunni e a tutto il personale scolastico con la finalità di contenere il diffondersi del contagio isolando da subito le classi interessate. Il presente report, pubblicato settimanalmente – ogni mercoledì - è curato dagli operatori del Gruppo Scuola coordinati dalla Dott.ssa Laura Rubagotti, referente Covid-19 per le Scuole. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it