Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-7). A fronte di 54.574 tamponi effettuati, sono 449 i nuovi positivi (0,8%). I dati di oggi: - i tamponi effettuati: 54.574, totale complessivo: 15.325.626 - i nuovi casi positivi: 449 - in terapia intensiva: 63 (+4) - i ricoverati non in terapia intensiva: 351 (-7) - i decessi, totale complessivo: 34.069 (+2) I casi rilevati a Mantova: 6;