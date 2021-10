L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Mantova ha organizzato il 12 ottobre, presso la sede di via Cremona, un convegno sull'applicazione del Green Pass nei luoghi di lavoro in vista dell'entrata in vigore del 15 ottobre. Una approfondimento necessario e finalizzato a fare chiarezza su passaggi ancora poco chiari presenti nel Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127. Ne parliamo con la Presidente Chiara Giovannini https://soundcloud.com/user-13508386/chiara-giovannini