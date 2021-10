Elena Bonetti al convegno “Ma dove vanno le persone con disabilità”

Sabato 9 ottobre, con inizio alle 9, nella Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi, in via Frattini 60, si svolgerà il convegno “Ma dove vanno le persone con disabilità” promosso da La Sfida con il Patrocinio del Comune di Mantova e il sostegno della Fondazione Bam. Interverranno il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, il Ministro per la Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, l’assessore al Welfare del Comune di Mantova Andrea Caprini, la presidente dell’associazione La Sfida Donatella Bertelli. Tra i relatori Marco Bollani (formatore dell’associazione La Sfida) e Riccardo Bonfà (direttore tecnico Ats In-Esistente). L’incontro terminerà alle 12.30