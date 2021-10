Biblioteca Baratta: per ottobre due appuntamenti

Giovedì 14 ottobre, alle 21, la Biblioteca Baratta ospiterà sulla piattaforma online Google Meet una conferenza con la professoressa e scrittrice Annalisa Strada sul tema del genere giallo/horror. L’incontro formativo gratuito, dal titolo “La paura, un ingrediente necessario”, è rivolto a insegnati, educatori e a tutti gli interessati. Inoltre, anticiperà il laboratorio di scrittura creativa per ragazze e ragazzi previsto sabato 23 ottobre. Per partecipare, inviare una mail a barattapiu@comune.mantova.gov.it. Venerdì 15 ottobre, alle 18.30, la Biblioteca Baratta, in corso Garibaldi 88, ospiterà il primo appuntamento della rassegna “Vi presento il mio libro. Ogni autore ha bisogno del suo pubblico, ogni storia deve essere raccontata”, spazio dedicato alle presentazioni di libri proposte dai cittadini e da scrittori emergenti. La scrittrice Elena Vittoria Sinico presenterà il suo primo romanzo, “Il ritratto” (edito da Maglio editore nel 2021). “Caterina Soavi ha quasi diciotto anni – recita una nota introduttiva del libro – e vive in due realtà ed epoche diverse: a Versailles, nel 1657, e a Mantova, nel 1999. Sono davvero la stessa persona o si tratta di un gioco perverso della mente? Un mistero avvolge la morte della giovane cortigiana e la Caterina del presente sarà costretta e coinvolta a scoprire la verità prima del giorno del suo compleanno. L’inseparabile amica Anna, un affascinante psicanalista e altri personaggi l’accompagneranno in questa corsa contro il tempo”. L’evento è gratuito e su prenotazione. Per partecipare inviare una mail a barattapiu@comune.mantova.gov.it o telefonare allo 0376-352732. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it