Goito, approvato schema di convenzione per la progettazione della variante

Via libera dal Consiglio Provinciale all'atto di indirizzo finalizzato all'approvazione dello schema di convenzione per la progettazione e la realizzazione della variante di Goito. Un passaggio che di fatto precede quella che sarà la firma vera e prioria della convenzione da parte del presidente Beniamino Morselli. "E' stato un percorso lungo, con un confronto articolato tra noi, il Ministero e la Regione ma siamo arrivati alla concretizzazione di un intervento atteso da tanti anni – ha annunciato in Consiglio il presidente dell'ente di via Principe Amedeo -. Quando si è arrivati alla delibera del cosiddetto Piano Marshall per la Lombardia, che stanziava 130 milioni per questa opera, il traguardo è parso a tutti più vicino". il CIPE, nel 2004, ha approvato il progetto preliminare del "Raccordo autostradale della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) – Nogarole Rocca (VR)" e con delibera del 2006 ha valutato positivamente il progetto definitivo, demandando la sua approvazione al completamento degli atti convenzionali regolanti il rapporto concessorio tra concedente e concessionario. Il CIPE nel 2010, ha approvato il progetto definitivo del solo primo lotto funzionale "Fontevivo-Trecasali / Terre Verdiane", non sussistendo la copertura finanziaria del contributo statale per l'attuazione del restante tracciato autostradale e delle relative opere connesse e complementari. La variante di Goito alla S.P. ex S.S. n. 236 "Goitese" rappresenta un'opera connessa nel progetto definitivo del "Raccordo autostradale della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) – Nogarole Rocca (VR)", pertanto ricompresa nella convenzione di concessione dello stesso Raccordo autostradale. La S.P. ex S.S. n. 236 "Goitese", di proprietà e gestione della Provincia, nel tratto da Castiglione delle Stiviere a Mantova, costituisce un importante itinerario di connessione tra le province di Mantova e Brescia ed è classificata di interesse regionale. La criticità a livello locale è rappresentata da consistenti volumi di traffico che attualmente attraversano il territorio di Goito (oltre 25.000 veicoli al giorno) con forte percentuale di mezzi pesanti e code dovute alla presenza di intersezioni con la viabilità comunale, restringimenti della sede stradale e la presenza di importanti opere infrastrutturali confluenti sulla Goitese. Regione Lombardia, Comune di Goito, Provincia di Mantova e CAL spa, hanno condiviso di procedere alla progettazione e realizzazione della variante in via anticipata rispetto al raccordo autostradale, la cui realizzazione al momento non è prevedibile in tempi certi. Il 6 agosto 2021 in una riunione tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Goito e Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. si è condiviso di poter procedere a una realizzazione autonoma della variante di Goito, potendo prevedere, da parte del MIMS, un suo stralcio dalla convenzione di concessione regolante i rapporti con il concessionario del "Raccordo autostradale della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) – Nogarole Rocca (VR). L'intervento costituisce una necessaria esternalizzazione del tracciato della strada provinciale rispetto al centro abitato di Goito e le frazioni di Cerlongo e Marsiletti e, pertanto, con la variante, si potranno anche riorganizzare e ridisegnare le funzioni e le gerarchie del grafo stradale della S.P. ex S.S. "Goitese" e delle connessioni principali. Regione Lombardia con delibera di giunta del marzo scorso ha previsto il finanziamento per la realizzazione della Variante di Goito, individuando come beneficiari il medesimo CAL (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.) in qualità di Soggetto Attuatore della progettazione e della realizzazione dell'intervento, nonché Provincia di Mantova in qualità di Autorità Espropriante ed Ente proprietario cui compete la gestione della S.P. ex S.S. 236. Il Consiglio provinciale con questo atto dà indirizzo al Presidente della Provincia affinché sia approvato lo schema di convenzione per la progettazione e la realizzazione della "S.P. ex S.S. 236 Variante di Goito", predisposto da Regione Lombardia, condiviso da CAL e la cui sottoscrizione ha ottenuto l'assenso del MIMS.