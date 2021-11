Agenas, rilevazione su dati del 01 Novembre 2021. TI: 3%, non critica 5%

L'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha pubblicato il resoconto della situazione covid rilevata al 1 Novembre 2021. Nella sola giornata di ieri (186 positivi su 29.319 tamponi processati l'incidenza rilevata è stata dell'1,85 per 100.000 abitanti. Nella settimana dal 25 al 31 ottobre del 32,49. Fondazione Gimbe nella settimana 20-26 ottobre ha registrato in Lombardia un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 dello 0,3%. Negli ultimi 14 giorni (13-26 ottobre) si rileva un'incidenza di 47 casi positivi per 100.000 abitanti. Agenas fotografa anche la situazione negli ospedali con il 3% delle terapie intensive lombarde occupate da pazienti positivi al test mentre è del 5% la percentuale di pazienti nelle aree non critiche risultanti positivi al tampone.