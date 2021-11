Pomponesco, primi collegamenti e collaudi per la fibra ottica di Mynet

Sono stati completati in queste ultime settimane i lavori di posa della nuova infrastruttura in vera fibra ottica di Mynet a Pomponesco: ultimata la realizzazione dell’infrastruttura di dorsale in fregio alla strada provinciale di quasi due chilometri di estensione, seguita dalla creazione della rete di accesso di ulteriori due chilometri e mezzo destinata a servire il centro abitato, ora le squadre dell’operatore di telecomunicazioni stanno per partire con gli interventi di collegamento e collaudo delle sedi comunali e delle prime utenze contrattualizzate. Tutti i poli istituzionali del paese sono stati rilegati in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home – vera fibra ottica fin dentro l’edificio) ad altissima velocità: nello specifico, risultano ora collegati il municipio in Piazza XXIII Aprile, la scuola primaria e quella dell’infanzia, il teatro, la sede della Protezione Civile e gli impianti sportivi in Piazzale Togliani. La naturale evoluzione futura del progetto prevede il rilegamento in FTTH di tutte le attività produttive che insistono sul territorio comunale. Per prendere appuntamento con lo staff di Mynet e conoscere l’offerta esclusiva riservata ai residenti, è possibile contattare il numero diretto 0376 22 22 00 oppure inviare una mail all’indirizzo home@mynet.it Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it