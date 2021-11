Dal Grana Padano Arena a via dei Toscani: partita l'attività del nuovo centro vaccinale

Ha aperto i battenti ieri il nuovo centro vaccinale anti-Covid di Mantova, negli ambulatori di via dei Toscani 10, palazzina 10. Fra ieri e oggi, sono 900 i cittadini prenotati per la somministrazione. Il 30 ottobre ha terminato la sua attività l’hub La Favorita, attivato al Grana Padano Arena lo scorso 3 aprile. I centri vaccinali di Ostiglia, Castel Goffredo e Viadana resteranno aperti fino a fine anno. A breve sarà inoltre attivato un ambulatorio vaccinale a Pegognaga in Via Donatori del Sangue 10, esclusivamente per i cittadini che devono ricevere la terza dose.