Occupazione femminile. Assessore Rizzoli: "Una priorità"

Parità di genere e occupazione femminile nel mercato del lavoro è il tema che ha caratterizzato oggi, a Palazzo Lombardia, il primo dei tre incontri 'Zherogap', appuntamenti a porte aperte che Regione Lombardia ha scelto di dedicare ad una materia che l'Unione Europea definisce 'ad alta priorità'.

L'evento inaugurale, realizzato in diretta streaming, è stato un'occasione per presentare solo alcuni degli aspetti chiave contenuti nella strategia che Regione Lombardia attuerà per incoraggiare l'aumento dei posti di lavoro per le donne su territorio lombardo.

L'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli, ha manifestato non solo il proprio impegno per incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma ha espresso l'attenzione dell'intera Giunta per tutti quei temi legati alla parità di genere.

PROBLEMA CULTURALE - "Ci troviamo davanti ad un problema culturale, il tema della partecipazione delle donne al mercato del lavoro è un argomento estremamente complesso che in un territorio ricco e variegato come quello lombardo deve essere affrontato in modo strutturale e globale, tenendo in considerazione variabili di natura economica, educativa, geografica, sociale e culturale. Il nostro è un obiettivo di tipo occupazionale - ha continuato l'assessore Rizzoli - ma chiama alla partecipazione anche altre deleghe politiche importanti di Regione Lombardia".

PASSI AVANTI - In questo contesto è intervenuto con un contributo video l'assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Alessandra Locatelli. "Dal punto di vista della formazione e del lavoro sono stati fatti tanti passi in avanti negli ultimi anni, soprattutto grazie alle politiche mirate della nostra Regione, ma anche a livello nazionale. Per il futuro va mantenuta questa direzione, con più forza e determinazione per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, i percorsi di carriera, la parità salariale e per incentivare lo studio delle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Siamo impegnati in politiche volte a garantire la conciliazione del lavoro domestico ed extra domestico, per un cambiamento culturale e una vera parità di genere".

AGIRE PER COLMARE IL DIVARIO - L'assessore Rizzoli ha poi proseguito e spiegato come la decisione di portare il gap di genere al centro di una serie di eventi, derivi dall'esigenza di agire per rimuovere un divario che provoca conseguenze sia in termini di indipendenza che di qualità di vita per le donne. Infatti, sebbene la Lombardia presenti un livello di occupazione femminile più elevato rispetto alle altre regioni, si osservano ancora differenze discriminatorie.

Un incontro decisivo, a cui sono intervenuti esperti del settore e che ha permesso di evidenziare come le maggiori conseguenze di tale divario si verificano nell'ambito salariale come in quello formativo: non risulta inferiore solo la retribuzione ma si osserva che le donne prediligono le materie umanistiche rispetto alle cosiddette STEM, creando un vuoto occupazionale nelle professioni legate a queste materie.

L'EVENTO - Il programma dell'evento ha visto la partecipazione dei seguenti relatori: Carolina Pellegrini (consigliera di parità regionale), Alessandra Rosina (Università Cattolica del Sacro Cuore), Barbara De Micheli (Fondazione Giacomo Brodolini), Mara Tanelli (Politecnico di Milano), Rita Palumbo (vicepresidente Terziario Donna Milano-Lodi-Monza-Brianza), Valentina Cappelletti (Cgil Lombardia) e i coordinatori dell'evento Paola Antonicelli e Paolo Mora (Regione Lombardia).

Il programma di azione legato alla parità di genere - che rientra sia nell'Agenda ONU 2030 sia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - verrà realizzato anche attraverso il coinvolgimento di tutte le parti sociali, per questo, sarà accompagnato da una consultazione pubblica. (LNews)