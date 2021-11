Super Green Pass, pressing dei Governatori. Draghi riflette

Pressing delle Regioni sul Governo per l'introduzione della certificazione rafforzata che prevede l'esclusione delle persone non vaccinate da tutte le attività ricreative mentre i tamponi darebbero diritto al certificato per lavorare. Si valuta di allargare l’obbligo vaccinale alle forze dell’ordine e ai professori. Il tasso positività è al 2,4% secondo l'ultimo bollettino. e terza dose possibile da 5 mesi dopo la seconda. E' questo in sintesi il quadro emerso dalle trattative avviate ieri. I più convinti sono i presidenti di Lombardia, Liguria, Campania, Toscana e Calabria che chiedono restrizioni da subito a prescindere dal colore delle Regioni. Gli altri ritengono che le restrizioni debbano essere applicate solo in caso di aumento dei contagi. Il governo sembra invece più orientato ad imporre restrizioni solo in caso di zona arancione (e rossa) "In questo caso dobbiamo mettere in atto un sistema che dia la possibilità a chi si è vaccinato di poter continuare a usufruire di queste libertà" ha anticipato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Rainews24.

In Friuli Venezia Giulia il presidente Fedriga si dice molto preoccupato dell'aumento dei contagi ma la credibilità della regione sembra essere compromessa dopo il rapporto degli ispettori del Ministero sulla reale situazione dei posti letto in terapia intensiva.

https://friulisera.it/ispettori-ministero-scoprono-dati-fasulli-su-letti-terapia-intensiva-in-fvg/

(Fonte: Today) Molto netto il presidente della Lombardia Attilio Fontana: "Non dobbiamo né possiamo aspettare altro tempo. Non possiamo aspettare che il virus detti regole gioco. Servono provvedimenti rapidi, limitati a fascia di persone. Un green pass che consenta attività solo a chi vaccinato/guarito. Non deve esserci inerzia. Importante tutelare sicurezza aperture, continuità attività commerciali e imprenditoriali e tutelare chi ha fatto proprio dovere, ha rispettato richieste dello Stato".