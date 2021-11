"Come la ricerca scientifica cambierà lo sport paralimpico": conferenza a Marmirolo

Mercoledì 1° dicembre alle ore 18 presso la sala civica di Marmirolo (piazza Roma) si terrà la conferenza intitolata “Come la ricerca scientifica cambierà lo sport paralimpico”. L’evento, organizzato dal Comune di Marmirolo in collaborazione con l’Università di Verona – Facoltà di Scienze Motorie e l’associazione sportiva Splendor, tratterà temi quali le classificazioni funzionali negli sport adattati come garanzia di equità nelle competizioni, l’impatto dello sport sullo stato di salute degli atleti con disabilità fisica e fattori associabili alla prestazione agonistica. Interverranno: Adalberto Scemma (moderatore); la prof.ssa Chiara Milanese (Università di Verona); la prof.ssa Valentina Cavedon (Università di Verona); Francesca Porcellato (atleta paralimpica); Xenia Palazzo (atleta olimpionica); Silvia Boscaini (laureanda in scienze motorie); Emanuele Padoan (studente di scienze motorie e atleta della Nazionale di calcio Amputati). “Marmirolo – afferma l’assessore allo Sport Elena Betteghella – ospita con orgoglio questo evento. Nell’ultimo periodo il Comune è diventato un polo importante per lo sport, non solo come gesto atletico, ma anche come diffusione della cultura sportiva e del rispetto delle regole nelle competizioni. Un ringraziamento per il sostegno va al Coni e al Panathlon di Mantova e alle associazioni locali per le attività che svolgono sul territorio”. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it