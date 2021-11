Rsa Viadana, la presidente Angelicchio replica alle critiche sul Centro diurno integrato

Riceviamo dal Presidente della Rsa di Viadana, Avvocato Silvia Angelicchio e pubblichiamo.

Sorprende l’interrogazione di una parte della minoranza (firmata solo da alcuni) sul

ritardo nella riapertura del Centro diurno integrato da parte della Fondazione Grassi.

Sorprende perché la stampa locale e nazionale dalla scorsa estate descrivono la

situazione attuale delle RSA dislocate sul territorio lombardo e nazionale rispetto alle

gravi difficolta’ nella gestione dell’anziano e rispetto all’esodo dei dipendenti in gran

parte dovuto a ragioni salariali.

La decisione di non riaprire il C.D.I., entro il 2021, e' stata presa a malincuore dal

Consiglio dopo avere acquisito i pareri del Responsabile sanitario e del medico

competente che hanno sconsigliato la ripresa del servizio, sia per le varianti

epidemiologiche che impongono una costante allerta ( è di oggi la notizia che in una

RSA limitrofa dove è stato riaperto il C.D.I. è esploso un focolaio ) ed anche per i

problemi legati al personale.

La nostra RSA ha assistito a dimissioni per trasferimenti presso gli ospedali e le

strutture pubbliche ( non per politiche gestionali aggressive ) stante la riapertura dei

bandi che ha innescato un vero e proprio reclutamento di personale, in altri casi,

alcuni nostri operatori hanno deciso di congedarsi per raggiunti limiti di eta’, altri

operatori sono stati sospesi per rifiuto vaccinale, altri ancora sono in malattia.

Gia’ alcuni mesi fa, le associazioni di categoria hanno indirizzato una lettera al

Presidente Fontana ed all’assessore Moratti evidenziando con preoccupazione che

l’intero settore sociosanitario è in allarme: si ritrova sempre più sguarnito, con

diversi infermieri e operatori socio-sanitari (asa/oss) che preferiscono cambiare posto

di lavoro approfittando dei tanti concorsi pubblici che si sono aperti nel 2021. Uneba

ha addirittura indirizzato una segnalazione al Ministro Speranza.

Una tempesta perfetta. Gli anziani sono tornati a riempire le residenze sanitarie ma

la scarsità di figure professionali pesa sulla capacità delle strutture di rispondere a

bisogni di salute crescenti.

La nostra Fondazione grazie all’aiuto dell’Amministrazione, della comunita’ grazie

all’eccellente staff medico interno ed esterno ed agli operatori ( nessuno escluso)

continua ad offrire una risposta concreta e veloce al problema dell’ospite che ha

fiducia nel nostro lavoro: non vogliamo che la riduzione dell'organico ( per motivi

estranei alla Fondazione ) porti ad un peggioramento dell'assistenza ovvero ad un

carico di lavoro per gli operatori non accettabile.

Stiamo cercando, in ogni modo, di fare fronte alla situazione con assunzione di

personale che sta ultimando i corsi di formazione, e la riapertura del CDI ( in struttura

ovvero a distanza) è tra i nostri primi obiettivi.

La carenza di risorse economiche non permette alla nostra RSA di competere con i

trattamenti stipendiali garantiti dalle strutture ospedaliere, e, quanto al preteso

aumento di fatturato che, secondo alcuni, la riapertura del C.D.I. porterebbe, ancora

una volta la realta’ smentisce l’affermazione perchè, conti alla mano, il servizio C.D.I.

( seppur di innegabile valore sociale e territoriale ) non ha mai rappresentato per la

Fondazione Grassi un guadagno ovvero un’entrata economica in grado di appianare

le uscite.

Il Presidente Silvia Angelicchio