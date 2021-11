Raddoppio ferroviario Mantova - Piadena, a breve vertice con la commissaria De Gregorio

Incontro preparatorio oggi a Palazzo di Bagno tra Provincia ed enti mantovani in vista del vertice di lunedì 6 dicembre 2021 con la Commissaria straordinaria per il raddoppio della linea ferroviaria Mantova – Milano Chiara De Gregorio. Nel confronto di oggi, promosso dalla Provincia, si sono analizzate le diverse osservazioni presentate dai Comuni virgiliani interessati dall’opera e dalla Provincia, ente che sta svolgendo un ruolo di coordinamento tra i vari soggetti mantovani toccati dai lavori per il miglioramento della linea ferroviaria che dal capoluogo virgiliano porta a Milano. E’ emerso che molti dei rilievi si sovrappongono a quelli già presentati dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e che sono stati per la quasi totalità già accolti da RFI nella fase di elaborazione del progetto esecutivo dell’opera. Tra i temi all’ordine del giorno tra sette gironi il cronoprogramma dei lavori, lo stato di avanzamento della progettazione del tratto Mantova – Piadena del raddoppio, stato dell’arte e poteri in materia di espropri e i rapporti con Regione Lombardia. Oltre ad un ulteriore approfondimento e chiarimento sulle osservazioni di Comuni ed ente di via Principe Amedeo sulla progettazione in generale. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it