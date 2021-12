Amministrazione Biden. Bloccato dai tribunali l'obbligo di vaccinazione per i sanitari

(Reuters) L'amministrazione Biden è stata bloccata dall'applicazione di due mandati che richiedono a milioni di lavoratori americani di vaccinarsi contro il Covid-19. https://www.adnkronos.com/covid-oggi-usa-tribunale-boccia-obbligo-vaccino- https://www.reuters.com/legal/government/us-judge-blocks-vaccine-mandate-contractors-three-states-2021-11-30/ Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Terry Doughty di Monroe, in Louisiana, ha temporaneamente bloccato i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) dall'applicare il mandato di vaccinazione per gli operatori sanitari fino a quando il tribunale non potrà risolvere le controversie legali. La sentenza di Doughty è stata applicata a livello nazionale, tranne in 10 stati in cui al CMS era già stato impedito di far rispettare la norma a causa di un precedente ordine di un giudice federale di St. Louis. Doughty ha affermato che il CMS non ha l'autorità per emettere un mandato di vaccino che richiederebbe più di 2 milioni di operatori sanitari non vaccinati per ottenere un vaccino contro il coronavirus. "Non c'è dubbio che imporre un vaccino a 10,3 milioni di operatori sanitari sia qualcosa che dovrebbe essere fatto dal Congresso, non da un'agenzia governativa", ha scritto Doughty. Separatamente, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Gregory Van Tatenhove a Frankfort, Kentucky, ha bloccato l'amministrazione dall'applicazione di un regolamento secondo cui i nuovi contratti governativi devono includere clausole che richiedono che i dipendenti degli appaltatori vengano vaccinati. La sentenza dell'appaltatore si applicava nei tre stati che avevano intentato la causa, Kentucky, Ohio e Tennessee, una delle almeno 13 sfide legali a livello nazionale contro il regolamento. Sembra essere la prima sentenza contro il mandato di vaccino dell'appaltatore. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare. Le battute d'arresto legali per la politica sui vaccini del presidente Joe Biden riguardano il fatto che la variante del coronavirus Omicron potrebbe innescare una nuova ondata di infezioni e ridurre i viaggi e l'attività economica in tutto il mondo. Biden ha presentato le regole a settembre per aumentare il tasso di vaccinazione degli adulti negli Stati Uniti oltre l'attuale 71% come modo per combattere la pandemia, che ha ucciso più di 750.000 americani e ha pesato sull'economia. I procuratori generali dello stato repubblicano, i gruppi conservatori e le organizzazioni commerciali hanno fatto causa per fermare i regolamenti. Le sentenze di martedì si aggiungono a una serie di perdite in tribunale per l'amministrazione Biden per le sue politiche COVID-19. Il regolamento più radicale, un mandato di vaccino o test sul posto di lavoro per le aziende con almeno 100 dipendenti, è stato temporaneamente bloccato da una corte d'appello federale all'inizio di novembre. Ad agosto, la Corte suprema degli Stati Uniti ha posto fine alla moratoria federale dell'amministrazione sugli sfratti residenziali relativa alla pandemia . Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it