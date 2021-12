Dal 6 dicembre mezzi pubblici vietati per gli studenti non vaccinati. Le famiglie si organizzano

Con il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore dal 6 dicembre 2021 il green pass anche per i mezzi pubblici del trasporto locale e i treni regionali. Il decreto istituisce il cosiddetto “Super Green pass”, che si potrà ottenere solo con vaccinazione e guarigione da Covid, per i trasporti basterà il ‘vecchio’ Green pass rilasciato anche con tampone negativo. Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno. A farne le spese saranno soprattutto gli studenti senza Super Green Pass ovvero quelli non ancora vaccinati.

La notizia ha già mobilitato le famiglie che hanno deciso per il momento di non sottoporre i figli alla vaccinazione. Nelle ultime ore sono nati diverse chat e gruppi sui vari social: Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat e Signal per organizzare un servizio taxibus che sostituisca i bus: passaggi auto da e verso Mantova o da comune a comune per consentire ai ragazzi di continuare a frequentare la scuola in presenza.

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all’articolo 9 -bis , comma 1:

1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a -bis ) alberghi e altre strutture ricettive»;

3) alla lettera d) , dopo le parole: «limitatamente alle attività al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità»;

c) all’articolo 9 -quater :

1) al comma 1:

1.1 alla lettera b) le parole «ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti» sono soppresse; 1.2 alla lettera c) , dopo le parole «di tipo» sono inserite le seguenti: «interregionale,»;

1.3 alla lettera e) le parole «ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale» sono soppresse; 1.4 alla lettera e -bis ) le parole «titoli di viaggio.» sono sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio;»;

1.5 dopo la lettera e -bis ) è aggiunta la seguente: «e -ter ) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.»;

2) al comma 2, le parole «esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.