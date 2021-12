Campagna vaccinale anticovid nella fascia 5-11 anni. Il 16 dicembre maratona social "Stop ai dubbi"

Foto Adnkronos Parte la campagna vaccinale per i minori, nella fascia d’età 5-11 anni. ASST di Mantova, in collaborazione con ATS della Val Padana, attiverà le seguenti sedi per la somministrazione dei vaccini ai bambini sul territorio provinciale: il 16 dicembre Mantova (palazzina 10, via dei Toscani 1), Asola, ospedale (Piazza 80° Fanteria, 1), Gonzaga, Fiera Millenaria, viale Fiera Millenaria 13; il 17 dicembre Castiglione delle Stiviere, polo vaccinale (via Ordanino 11), Borgo Mantovano, ospedale (via Bugatte 1), Viadana, polo vaccinale (via De Gasperi 7). Le prenotazioni sono già aperte e avverranno tramite il portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Il 16 dicembre, dalle 17, Regione Lombardia ha previsto una nuova edizione di #STOPAIDUBBI, una diretta facebook dedicata alla vaccinazione anti covid-19 in età pediatrica trasmessa dal canale di Regione Lombardia. Guido Bertolaso e Giulia Gioda condurranno una maratona social per approfondire la tematica e rispondere ai dubbi e alle domande di famiglie e genitori attraverso la voce dei professionisti. Interverranno: Giuseppe Banderali

Direttore UO Neonatologia e Patologia Neonatale San Paolo ASST Santi Paolo

e Carlo - Professore a contratto Università Statale di Milano



Raffaele Badolato

Direttore UO Pediatria Spedali Civili Brescia - Presidente Società Italiana

di Pediatria sez. Lombardia - Professore Ordinario Università di Brescia



Andrea Biondi

Direttore Scientifico Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma

Professore Ordinario Clinica Pediatrica Università degli Studi Milano-Bicocca



Maria Antonella Costantino

Direttrice UO Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Fondazione IRCCS

Ca’ Granda Policlinico di Milano



Alberto Mantovani

Direttore Scientifico Istituto Clinico Humanitas

Professore Emerito Università Humanitas



Giovanni Pavesi

Direttore Generale Welfare Regione Lombardia



Dubbi e domande potranno essere inviate ai professionisti il giorno della diretta Facebook oppure, fin da subito, al numero WhatsApp 334.6324686 già attivo.









