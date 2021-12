Aler, finanziati i primi progetti di videosorveglianza

Regione Lombardia ha stanziato 200.000 euro per la videosorveglianza e la vigilanza privata nelle case Aler. Lo hanno annunciato in conferenza stampa gli assessori regionali Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale) e Alessandro Mattinzoli (Casa e Housing sociale) che hanno illustrato i primi progetti. DE CORATO: SUPPORTO E AUSILIO A FORZE DELL'ORDINE - "Vogliamo rendere i quartieri sicuri - ha detto Riccardo De Corato -. Questi primi interventi avranno carattere sperimentali. L'obiettivo è quello di identificare i responsabili di atti di inciviltà e di eventuali reati e possono costituire prove per le indagini giudiziarie". L'assessore regionale alla Sicurezza ha tenuto a ribadire in conferenza stampa che "compito della vigilanza privata è quello di supporto e ausilio alle Forze dell'ordine, come avviene, ad esempio, sui treni. Spetta poi alla Polizia o Carabinieri procedere, eventualmente, all'arresto. Telecamere e vigilanza servono in particolare per segnale all'autorità di pubblica sicurezza le occupazioni abusive entro le 48 ore così da intervenire in flagranza di reato senza provvedimento dell'autorità giudiziaria e procedere allo sgombero. Ringrazio gli abitanti delle Aler che quotidianamente ci segnalano soprusi e atti delinquenziali. Con le telecamere e la vigilanza privata speriamo di aiutare ulteriormente i cittadini". Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it