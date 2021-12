Regione finanzia con 500.000 la nuova struttura della Millenaria che collegherà i padiglioni 1 e 2

Regione Lombardia finanzia l’ampliamento della Fiera Millenaria di Gonzaga con 500.000 euro, che serviranno a realizzare la nuova struttura di collegamento tra i padiglioni 1 e 2. L’intervento, proposto dall’Assessore Regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi attraverso un emendamento al bilancio regionale di previsione – e sostenuto dai consiglieri regionali mantovani sia di maggioranza che di minoranza - è stato approvato oggi in Consiglio Regionale “Un segnale importante da parte di Regione Lombardia nei confronti della nostra fiera – commenta il presidente di Fiera Milllenaria Srl Giovanni Sala – che è una realtà solida e vuole continuare a crescere. Abbiamo presentato il progetto durante la fiera di settembre all’Assessore Rolfi, che l’ha subito sostenuto. Ringrazio l’Assessore e i consiglieri regionali mantovani che hanno sostenuto questo progetto”. L’intervento sarà costituito da un nuovo collegamento fra due corpi espositivi della fiera, il padiglione 1 e il padiglione 2. Il compito principale di questo collegamento sara? quello di generare un percorso interamente coperto, in grado di garantire ai visitatori la fruizione delle esposizioni nei diversi padiglioni per tutti gli eventi fieristici previsti nel calendario annuale, ovviamente esclusa la manifestazione della Millenaria di settembre che coinvolge anche tutti gli spazi esterni del quartiere fieristico. La nuova costruzione sara? composta da un’area di connessione per i collegamenti ai padiglioni esistenti e da un fabbricato adibito a bagni pubblici che ottimizzera? l’assetto generale dei padiglioni con completamento degli spazi esterni annessi. La nuova struttura coprirà una superficie complessiva di 250 metri quadrati. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it