Piano salva Natale: Draghi svela nuove misure nel giorno dell'anti vigilia

In vista delle festività il Governo sta predisponendo un piano "salva Natale", di cui si parlerà giovedì 23 dicembre in occasione di una convocazione straordinaria e anticipata che servirà a ufficializzare le misure in vista dei giorni "caldi" del Natale e Capodanno. I provvedimenti annunciati terranno conto dei dati sulla diffusione del coronavirus, sull'occupazione dei posti letto nelle Terapie intensive e di quelli in reparti ospedalieri non intensivi. Fra le ipotesi di cui si vocifera l'estensione dell'obbligo dell'utilizzo delle mascherine all'aperto, l'obbligo di tampone anche per i vaccinati per entrare nei locali pubblici come le discoteche, i cinema, i teatri e per partecipare a eventi e feste. La reintroduzione del "limite numerico" di persone all'interno di abitazioni private durante questo periodo di festa. Per la Lombardia sono giorni decisivi per scongiurare il passaggio in giallo, il presidente Fontana ha disposto un nuovo aumento di posti letto disponibili in area medica per pazienti Covid negli ospedali della Lombardia.