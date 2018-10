Mantova, ancora controlli in zone sensibili: al setaccio periferie, parchi e anche scuole

Nove denunce e un arresto su 730 persone controllate, oltre a 35 contravvenzioni al codice della strada su 350 mezzi passati in rassegna. Sono i numeri dell'ultima attività di controllo del territorio effettuata in settimana nelle zone calde di Mantova dai Carabinieri. L'arrestato è un 48enne evaso dai domiciliari, misura di detenzione che deve scontare per una rapina. Fra le denunce, si segnalano quelle di un 55enne per truffa in qualità di finto operatore telefonico e di una 46enne per tentata truffa in qualità di finto dipendente comunale. Durante l'attività dei militari sono stati inoltre controllati 18 esercizi pubblici, vigilati 11 istituti scolastici nonché 10 aree sensibili e parchi quali Via Learco Guerra, Via Bettinelli - Via Bonomi - Porta Pradella, Giardini Nuvolari, Giardini Lungorio, Giardini Valentini, Piazza Cavallotti, Piazza 80’ Fanteria, Ponte Rosso, Lunetta e Porta Giulia. Per quanto riguarda le scuole, nella zona di via Rippa e via Tasso, un minore è stato trovato in possesso di una piccola dose di marijuana: è stato quindi sanzionato per uso personale di sostanza stupefacente e affidato ai genitori.