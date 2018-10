Dispersione scolastica: Italia 4° in Europa. In Lombardia il fenomeno tocca il 12,7% degli studenti a Mantova il 28,5%

L'Italia è al quarto posto in Europa per il numero di abbandoni scolastici, vale a dire di giovani tra i 18 e i 24 anni che lasciano gli studi prima del diploma di scuola superiore. Al primo posto c'è Malta (18,6%), seguita da Spagna (18,3%) e Romania (18,1%). Poi il Belpaese con il 14%. Un dato migliorato di molti punti nell'ultimo decennio: nel 2008 si attestava al 19,60 per cento. Ma ancora non basta per l'Europa che ha stabilito come obiettivo comune il raggiungimento del 10% entro il 2020. Ma com'è la situazione regionale e provinciale? Osservando i dati Istat del 2017, diffusi recentemente da Openpolis, se si guarda l'Italia per macroaree si può notare che il nordest è piuttosto virtuoso e si assesta al 10,3%, il nordovest all'11,9%, il centro al 10,7% mentre nel meridione si tocca il 18,5%.

Tra i Paesi che dovranno ridurre la dispersione scolastica rientra anchel’Italia che, seppure con una situazione in netto miglioramento nell’ultimo decennio, presenta però tra i Paesi europei il quinto peggior risultato nel 2016, con un tasso medio del 13,8% e punte che raggiungono il 23,5% nelle isole e superano il 20% nelle regioni meridionali.

Anche in Lombardia il fenomeno è migliorato notevolmente e l’indice di dispersione scolastica, dopo il valore massimo raggiunto nel 2009 (19,8%), nel 2017 si è ridimensionato al 12,7%, sotto il tasso medio nazionale ma ancora non in linea con i parametri imposti dall’Unione europea.

E’ quanto emerge dalla nota informativa realizzata dall’Ufficio “Analisi delle leggi e delle politiche regionali” del Consiglio regionale della Lombardia e presentata la scorsa settimana al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Nel settembre 2016 il MIUR ha avviato una misura statale contro la dispersione scolastica, in attuazione del Programma Operativo Nazionale Per la Scuola attivatonell’ambito della programmazione FSE 2014-2020. L’intervento metteva 240 milioni di euro a disposizione di tutte le scuole statali italiane per realizzare attività extracurriculari e offrire così ai ragazzi a rischio nuove occasioni di recuperare svantaggi, coltivare interessi, scoprire e potenziare le proprie capacità.

Tutte le scuole partecipanti della Lombardia sono state ammesse alla selezione e al finanziamento, ad eccezione di una scuola della provincia di Milano.

I 380 progetti (uno per ciascuna scuola) ammessi alla selezione coinvolgono oltre 57mila ragazzi (14% degli iscritti in Lombardia) e 3.249 genitori. In proporzione coinvolgono più ragazzi a Sondrio (22% degli iscritti) e meno nelle province di Mantova e Pavia (12%).

L’offerta alle famiglie è però molto contenuta; è proposta solo da 127 scuole (33%). Si discostano da questa tendenza le scuole della provincia di Monza e Brianza, che offrono questa attività nel 69% dei casi, e in direzione opposta quelle della provincia di Mantova (soltanto l’8%).

I progetti prevedono in tutto 2.587 momenti specifici con oltre 87mila ore di attività extracurriculari; il costo supera i 15,3 milioni di euro e il costo medio di ciascun progetto è pari a 40.492 euro, con il contributo massimo (44.986) richiesto a Brescia e quello minimo (22.808) a Mantova. Il contributo medio è pari a 257 euro per studente e a 206 per genitore.

Molti sono i format che includono arte, scrittura e teatro e il potenziamento della lingua straniera. Meno proposti quelli legati all’orientamento post scolastico e all’educazione alla legalità. L’ambito più proposto dalle scuole a Cremona e Lodi è quello che riguarda la musica strumentale e il canto corale, nelle scuole di Sondrio è il laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni; a Lecco, Pavia e Varese prevale l’innovazione didattica e digitale.

Sono 334 le scuole (l’88% di quelle ammesse in Lombardia) che ha inserito partnership nei progetti, preferendo in genere la collaborazione con soggetti esterni a quella con altre istituzioni scolastiche. L’apertura massima al territorio è nelle province di Lodi e Mantova, dove la totalità delle scuole ha previsto l’attivazione di collaborazioni esterne.

Dalle verifiche compiute e dai dati pervenuti riguardanti le scuole partecipanti al bando del MIUR, emerge un quadro disomogeneo sul territorio lombardo: leprovince di Lecco, Sondrio e Lodi presentano un rischio di dispersione scolastica molto contenuto mentre l’area a rischio più elevato è costituita daiterritori di Brescia, Cremona e Pavia.

Le scuole di quest’ultima area con l’indice di dispersione scolastica più alto hanno colto in modo tra loro molto differente le opportunità del bando ministeriale: la provincia di Cremona esprime infatti la partecipazione al bando più elevata della regione, con l’adesione del 50% delle scuole presenti sul territorio; Brescia si allinea alla tendenza complessiva (34%), mentre Pavia ha partecipato in modo poco significativo (solo il 24% delle scuole).

Tutti gli istituti scolastici che hanno partecipato al bando sono stati invitati a rispondere a un apposito questionario. Come si evince dalle risposte pervenute, le scuole apprezzano le attività extracurriculari, perché le riconoscono utili a prevenire il problema della dispersione scolastica; gli istituti che le hanno già sperimentate, non intendono rinunciarvi e se il progetto non venisse più finanziato, cercherebbero comunque modalità alternative per continuare a realizzarle.

Le regioni con meno abbandoni sono Abruzzo (7,4%), Umbria (9,3%) ed Emilia Romagna (9,9%). Poco sopra l'obiettivo europeo anche Marche (10,1%) e Friuli Venezia Giulia (10,3%). Ma anche nelle regioni più virtuose ci sono delle sacche di abbandono scolastico notevoli. In Toscana (dato medio regionale 10,9%), quasi tutte le province hanno una percentuale di abbandoni inferiore al 10%, ad esempio a Firenze (6,4%), Pistoia (8,3%), Pisa (8,50%) e Grosseto (8,8%). Al contrario Siena (18,5%) e soprattutto Arezzo (22%) . In Liguria convivono Imperia (22,3%) e La Spezia, con una quota di abbandoni inferiore al 5%