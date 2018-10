Prove tecniche di Halloween: una decina di giovani in coma etilico ricoverati al Poma

Nella notte tra sabato e domenica l'ospedale Poma di Mantova ha registrato il ricovero di una decina di giovani alcuni dei quali sotto osservazione per rischio di coma etilico. Tutti ventenni tranne un ventunenne che è stato trattenuto più degli altri ricoverati. Il giovane era stato raccolto da un'ambulanza in Viale Mincio in condizioni molto critiche. Nessuno dei ricoverati proveniva da feste o raduni. Si tratta semplicemente della moda degli ultimi tempi il binge drinking o 'abbuffate alcoliche' che porta i ragazzi a bere 4 o 5 drink fino a strodirsi.

Il massiccio consumo di alcol crea danni importanti a livello fisico, non solo al fegato, è causa di sterilità maschile e femminile, di tumori, di problemi cerebrali e neurologici. Ancora più pericoloso se viene ingerito dagli adolescenti: il loro organismo non ha ancora prodotto gli enzimi che permettono di metabolizzare e “digerire” l’alcol, macromolecole che si producono solo intorno ai 18 anni. Ecco perchè gli under-18 non dovrebbero assolutamente consumare alcol. Il rischio è quello di complicanze molto gravi: un’intossicazione acuta può determinare un’epatite acuta alcolica che ha un tasso di mortalità fino al 70% oppure può portare al coma alcolico.

L'alcol è la prima causa di morte tra i giovani italiani tenendo conto degli incidenti stradali. Il 17% delle intossicazioni per alcol nei pronto soccorso riguarda ragazzini sotto i 14 anni, il 41% degli adolescenti dichiara di conoscere almeno un compagno di classe che ha "problemi con l'alcol".

Lo spiega Emanuele Scafato l'epidemiologo che dirige l'Osservatorio nazionale 'alcol' all'Istituto superiore di sanità: sta portando negli auditorium dei poli scolastici italiani il film "Flight" di Robert Zemekis nell'ambito dell'iniziativa "Io vivo sano" della Fondazione Veronesi destinata alle prime e seconde degli istituti superiori.

I ragazzi non solo bevono, ma bevono per ubriacarsi. È un trend nazionale che ha cominciato a risalire, quindi bisogna intervenire presto per scongiurare coma etilici e intossicazioni. Per far provare ai ragazzi l'effetto di una "sbronza" applica loro una maschera speciale che simula l'effetto di un paio di bicchieri di vodka. "L'alcol, considerato socialmente anche più pericoloso delle droghe, è in grado di compromettere lo sviluppo cerebrale fino ai 25 anni".

Eppure in Italia si spende 300 volte più in pubblicità di alcolici che in prevenzione. Il risultato? All'ultima festa di halloween in Toscana ci sono stati 700 ricoveri di minori ubriachi.