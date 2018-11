CasaPound: oggi inaugurazione della sede in Piazza Filippini. I reparti speciali blindano Mantova

“La nostra sede sarà luogo di politica, cultura e impegno sociale”. Così Ronni Bottazzi, responsabile mantovano di CasaPound, in merito all’inaugurazione della prima sede mantovana, la settima della lombardia del movimento della tartaruga frecciata, che avrà luogo Sabato 10 Novembre, a partire dalle ore 16.30 alla presenza del segretario nazionale Simone di Stefano e della portavoce regionale Angela De Rosa. “Raccoglieremo il frutto del lavoro svolto sul territorio in questi anni, arrivando ad una sfida ancora più grande: l’apertura di una sede in Piazza dei Filippini, in pieno centro storico. La realizzazione di questo spazio è la risposta al crescente sostegno che sempre più cittadini mantovani hanno dimostrato nel tempo; un supporto alle nostre battaglie quotidiane che ora ottiene un importante riconoscimento: una casa aperta ad accogliere tutti coloro che amano Mantova, l’Italia e il tricolore. Possiamo contare su un programma già denso di attività, in parte consolidate, in parte da strutturare, che mirano a coinvolgere direttamente quanti vorranno contribuire con idee e competenze - prosegue Bottazzi - e sono tutti progetti destinati al nostro territorio, concreti, mirati e realizzabili: dalla palestra sociale, alla biblioteca dedicata alla Storia d’Italia, dalla collaborazione con il Gruppo Intervento Medicina Sociale (GRIMES) alla raccolta alimentari in assistenza alle famiglie italiane bisognose. Già il 17 Novembre si terrà la prima conferenza culturale, dal titolo “Dante e Virgilio: Mantova nella Divina Commedia”. “La politica intesa nell’accezione nobile del termine è e rimarrà comunque un nostro obiettivo importante - conclude il responsabile mantovano di CasaPound - tant’è che già in occasione dell’inaugurazione della sede sarà possibile firmare contro il decreto di Regione Lombardia che mette al bando i motori diesel Euro3 a discapito di quanti, soprattutto lavoratori, non possono certo permettersi un’auto nuova".