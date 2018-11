Piano di tagli sulle linee ferroviarie, vertici Trenitalia, RFI e Trenord.

3 MILIARDI DI INVESTIMENTI DELLA REGIONE, 170 MILIONI DI TRENITALIA

Regione Lombardia ha investito 3 miliardi in Trenord (1,4 miliardi fino adesso e 1,6 per l'acquisto di nuovi treni), mentre Trenitalia ha messo solo 170 milioni di euro. Visti questi numeri, che parlano da soli, occorre fare le debite proporzioni anche in ordine alle responsabilità della situazione attuale.

La direzione è quella di ripartire con l'obiettivo, immediato e nell'emergenza, "di tutelare i pendolari. Questo abbiamo chiesto a Trenord rispetto al piano emergenziale che abbiamo ricevuto ieri sera e che dobbiamo analizzare nel dettaglio".

"In una situazione in cui si è costretti a scegliere - ha aggiunto l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile ,Terzi - il nostro scopo è quello di tutelare i pendolari. Se dobbiamo scegliere tra la tutela dei pendolari e quella di continuare a far andare treni con 20 persone a bordo nei festivi, scelgo la prima opzione".



"Ci siamo assunti una responsabilità non solo politica - ha aggiunto Terzi - ma anche amministrativa intervenendo a gamba tesa sull'organizzazione della società e modificandola in maniera significativa. Non è stato semplice, anche per il fatto che Trenord non è della Regione Lombardia, ma al 50% di FNM e al 50% di Trenitalia che, dunque, è parte integrante del sistema ferroviario regionale".



Terzi ha evidenziato che "Il piano di cui ha parlato l'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, è di emergenza, e viaggia parallelamente agli interventi strutturali che la Regione ha già messo in atto con l'acquisto di 161 nuovi treni".

"Sarebbe quindi il caso - ha aggiunto l'assessore - che anche Rfi, che risponde direttamente al ministro dei Trasporti, metta in campo con altrettanta tempestività azioni per migliorare l'efficienza della rete. Sarebbe altrettanto opportuno che i consiglieri che hanno un contatto diretto con il ministro Toninelli gli facciano presente che, se proprio bisogna dare un ordine di priorità agli interventi di Rfi, la Lombardia - che produce buona parte del Pil di Rfi - sia messa in cima alla lista".



MARTEDÌ SI DISCUTERA' IL PIANO IN AULA

Per quanto riguarda il piano di emergenza presentato ieri in Commissione consigliare dall'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, il presidente ha detto che "Martedì ne discuteremo in Aula e dopo faremo le valutazioni anche per rispetto del Consiglio regionale".

Per quanto riguarda i presunti tagli di alcune corse il presidente ha precisato che "gli autobus saranno utilizzati solo per corse che hanno meno di 50 passeggeri e in orari di non particolare utilizzo. Soprattutto non andremo ad incidere sulle tratte dei pendolari".

"Diciamo le cose come stanno - ha concluso Fontana – altrimenti è ovvio che sulla gente ha un impatto negativo. La situazione, purtroppo, è quella che è e i treni non si comprano al supermercato".

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontrerà mercoledì prossimo 14 novembre, il ministro Toninelli e i vertici di Trenitalia, Rfi e Trenord. Lo ha annunciato lo stesso governatore a margine di un convegno.