Al via da domani, mercoledì 14 novembre, i lavori per riasfaltare i tratti della Goitese più ammalorati. Si comincerà nei territori dei comuni di Goito e Marmirolo dove sono previsti interventi prima di fresatura e poi di bitumatura su circa 3 km di strada. Per consentire tali attività, la ex strada statale 236 sarà chiusa al traffico nella sola direzione di marcia Marmirolo-Goito. Il provvedimento scatterà da domani mercoledì 14 novembre, nella fascia oraria tra le 7.30 e le 19 e andrà avanti sino alla fine dei lavori di demolizione, ricostruzione e rinforzo della pavimentazione stradale e del consolidamento del corpo stradale. L’ordinanza emessa dalla Provincia prevede quindi la direzione obbligatoria diritto nel centro abitato di Goito, all’intersezione tra la SP ex SS 236 “Goitese” e la SP 17 “Postumia”, inibendo l’accesso su quest’ultima dalla SP ex SS 236. Il traffico sarà deviato, solamente per la direzione di marcia Marmirolo-Goito, sulla SP 21 “Marmirolo-Volta” e sulla SP 17 “Postumia”. Non saranno inclusi nel divieto i residenti, i mezzi di soccorso e quelli adibiti al trasporto pubblico di persone, compatibilmente con lo stato esecutivo dei lavori. Ad eseguire gli interventi sarà la ditta “F.lli Demo Costruzioni S.r.l.” di Portogruaro (VE), aggiudicataria dei lavori consegnati lo scorso 30 ottobre.

Quello che prenderà il via domani sarà solo il primo dei cantieri che da qui a fine marzo saranno aperti lungo la Goitese. Alcune lavorazioni sono infatti possibili adesso perché compatibili con le attuali condizioni climatiche mentre per altre bisognerà attendere la primavera. L'intervento complessivo sulla Goitese supererà i 18 km di manutenzione straordinaria per un importo totale di 2.746.780 euro. Regione Lombardia aveva revocato la titolarità con ANAS sulla Goitese (ed altre strade per circa 200 chilometri) a fine luglio: il 31 agosto la stessa, aveva definito le risorse da trasferire alla Provincia di Mantova per la manutenzione strade in 1.446.780 euro. Il resto delle risorse è stato stanziato dalla Provincia.