Scuola: dopo i test sierologici a professori e operatori, risultati positivi, ombre sulla riapertura

A meno di una settimana dalla riapertura delle scuole prosegue l'altalena delle notizie che mettono in dubbio la ripartenza. Con l'avvio degli screening sul personale e l'emersione di alcuni casi di positività tra i docenti è tornata in queste ore l'incertezza. Il Governo terrà un vertice oggi con i Governatori. Toti della Liguria si oppone all'uso delle mascherina durante la lezione e si unisce alle posizioni dell'assessore del Veneto Elena Donazzan contraria. In discussione il tema dei trasporti le cui linee non sono ancora state definite. Se le linee guida governative prevedono il mantenimento sui mezzi di un metro di distanza tra un passeggero e l'altro, dall'altra, quelle regionali lombarde hanno riportato la capienza al 100% dei posti a sedere e del 50% di quelli in piedi Intanto in lombardia gli screening sierologici sono partiti lunedì, gratuiti, per circa 200.000 operatori tra personale e docenti. Secondo le informazioni ricevute, fino a ieri, in provincia di Mantova delle 8000 circa persone impiegate nel settore istruzione, 285 avevano eseguito il test che resta disponibile fino al 6 settembre https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2020/08/25/scuola-troppi-positivi-tra-prof-ombre-sulla-riapertura-delle-scuole_5d77414b-e525-4ab7-9373-4dc3755bd70c.html Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it