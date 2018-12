Inaugurazione mostra Mirko Mantovan "Passeggiata nella natura"

La mostra Tutto ciò che accade in natura ha una motivazione scientifica, ma gli artisti non ci stanno: trasformano la realtà in favola, la riempiono di magia, l’ammantano di sogni, la ricoprono di poesia”. Mai un’affermazione può essere tanto vicina all’arte di Mirko Mantovan, quasi una fiaba che si perde nella notte del tempo, una mostra su di noi, sulla nostra vita, sulle nostre paure e sui nostri sogni. Per un artista come lui l’unica chiave possibile d’interpretazione credo sia proprio quella di farsi trasportare e incantare dalle meraviglie di un viaggio capace di condurci di là delle cose reali, sensazioni nuove, connessioni inedite, significazioni sconosciute. La sua pittura è davvero una fiaba ariosa e spumeggiante, un flusso di paesaggi, luci, pensieri, allegorie cangianti, tramonti come tavolozze di colori, scorci tridimensionali, età che si proiettano su schermi di tenerezze traslate, nature morte, scene di struggente magia dove si insinua, come se niente fosse, la voglia di raccontarle. Ebbene, se hai il talento artistico di Mirko Mantovan, allora racconti tutto un mondo – mi viene da dire tutto il mondo pittorico – che è contenuto in ciascuna delle tue storie. Certo, il mondo che ti è familiare, che conosci. Ma non un mondo che parla solo di se stesso, a se stesso. Questo artista ha qualcosa di raro, come dire, lo stato di grazia dei poeti, la capacità di comunicare a tutti un intero universo di emozioni, di ricordi, di esperienze vicine e lontane, di cose dette e non dette, con apparente semplicità, anche in poche righe, anche in un solo quadro. Si tratta di conoscenze emotive. Se crediamo che i “grandi” siano solo Calvino, Basile e Oz proviamo allora ad accedere al suo mondo e cambieremo idea. È proprio questo Mantovan che ora ci viene qui proposto, con la bellezza espressiva e testimoniale delle ultime sue opere, una porta che si apre su un mondo che è diverso da quello che ci viene proposto ogni giorno. Memoria e presente s’impongono, scorrono meraviglie: la grande e morbida sorpresa dei paesaggi, la tenerezza del mattino sulle rive di un laghetto, la nostalgia delle nature morte. L'artista Mirko Mantovan nasce a Basilea nel 1966. Comincia a dipingere all’età di dieci anni e sviluppa nel tempo la tecnica pittorica con sensibilità rivelandosi osservatore delle cose e dei paesaggi. Partecipa da allora a concorsi ed eventi ottenendo premi e riconoscimenti. Conta al suo attivo numerose mostre personali e collettive in varie località d’Italia. Sue opere appartengono a collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Vive e lavora nelle Marche. Inaugurazione della mostra Sabato 8 Dicembre ore 17:00 con la presenza dell'artista presso la Galleria d'arte di Arianna Sartori “Arte & object design” Via I.Nievo, 10 Mantova tel. 0376 324260 Orario mostra dal lunedì al sabato 10:00-12:30 / 15:30-19:30 Domenica e festivi 15:30-19:00 Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it