Giulio Romano protagonista fino a giugno 2020

L’opera di Giulio Romano ha identificato con un timbro indelebile la città di Mantova. Le opere dell’artista hanno segnato, in profondità, il passaggio fra il ‘400 e il 500, lo ha dichiarato l’assessore regionale Stefano Bruno Galli arrivato domenica 1 settembre in città per la presentazione della mostra e tutto il programma dettagliato delle iniziative legate all’artista, tra mostre, concerti e conferenze che dureranno fino a giugno 2020 (https://www.giulioromano2019.it/).

Per raccogliere le opere in esposizione sono stati coinvolti numerosi e prestigiosissimi Istituti internazionali come il Metropolitan di New York, l’Hermitage di S. Pietroburgo, il Louvre di Parigi. “Mi fa sempre piacere ricordare che Giulio Romano visse e operò negli anni in cui a Casatico Baldassarre Castiglione codificava ruoli e comportamenti per le buone relazioni della vita di corte e contestualmente Nicolò Machiavelli lavorava al suo Principe un vademecum, un prontuario pratico di politica applicata che segnò l’inizio dell’epoca moderna” racconta Bruno Galli. “Giulio Romano è stato un protagonista di questo passaggio verso la modernità insieme a un altro grande artista, Leonardo da Vinci, di cui quest’anno si celebra il 5° centenario dalla morte. Il genio vinciano lavorò diversi anni a Milano alla corte di Ludovico il Moro, e come Giulio Romano, ha lasciato un segno indelebile nella storia, nell’arte, nell’ingegneria della città e della Lombardia. Per celebrare il genio italiano sono stati programmati una serie di eventi e manifestazioni mostre, spettacoli e rassegne al Castello Sforzesco, dove Leonardo arrivò nel 1942 per lavorare al servizio degli Sforza, a Palazzo Reale. Senza dimenticare la Pinacoteca Ambrosiana e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.