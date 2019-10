Accademia Virgiliana: gli appuntamenti di Ottobre

10-11 Sala Ovale

Convegno internazionale

L’Impero di Carlo V e la geopolitica degli Stati Italiani,

nel quinto centenario dell’elezione imperiale (1519-2019)

Giovedì 10 9.30 Saluto del Presidente dell’Accademia e delle Autorità

Presiede MARCELLO FANTONI, Kent State University

I sessione: L’elezione imperiale di Carlo V

MÍA RODRÍGUEZ SALGADO, London School of Economics, Cambió todo o no cambió nada?

El impacto de la elección imperial de Carlos de Habsburgo en la política internacional,

MARCELLO SIMONETTA, IEA Paris - La Sapienza, Roma, La scommessa imperiale e la

politica reale di Francesco I, CARLOS J. DE CARLOS MORALES, Università Autonoma di

Madrid, La financiación de la elección imperial y sus consecuencias para el imperio de

Carlos V

II sessione: Carlo V e i regni e territori spagnoli in Italia

LINA SCALISI, UniCatania, Tra gli Aragona e gli Asburgo: la Sicilia imperiale di Carlo V,

CARLOS JOSÉ HERNANDO SÁNCHEZ, UniValladolid, Napoli e i regni di Spagna tra la morte

di Ferdinando il Cattolico e l'elezione imperiale di Carlo V: fazioni, corti e rappresentazioni,

NICOLETTA BAZZANO, UniCagliari, La Sardegna di Carlo V

ore 15.00 Presiede ROBERTO NAVARRINI, ANV

III sessione: Carlo V e i grandi stati italiani

GIAMPIERO BRUNELLI, UniSanRaffaele, Roma, Tre anni cruciali nei rapporti tra Carlo V e

Paolo III (1546-1548) nel carteggio inedito di Giovanni Della Casa, LAURA CASELLA,

UniUdine,“Definire le intricate e molteplici controversie tra la Repubblica di Venezia e la

Casa d’Austria”: il confine orientale e l’opera del giurista Giacomo Florio al tempo di

Carlo V, MASSIMO CARLO GIANNINI, UniTeramo, Lo Stato di Milano

IV sessione: Guerra e diplomazia

MARIO RIZZO, UniPavia, Città, territori, eserciti. Sugli assedi nelle Guerre d'Italia, AMEDEO

QUONDAM, La Sapienza, Roma - ANV, Baldassarre Castiglione e Carlo V

Venerdì 11 ore 9.30 Presiede AMEDEO QUONDAM, La Sapienza Roma- ANV

V sessione: Tra Lettere Musica Arte ed Economia nell’Italia di Carlo V

PAOLA BESUTTI, UniTeramo - ANV, Oltre 'Mille regretz': musiche profane nell'Italia di

Carlo V, MARCO GOZZI, UniTrento, Il canto cristiano liturgico al tempo di Carlo V, ROBERTA

PICCINELLI, Conservatore di Palazzo Te - ANV, Archi, colossi, festoni: marzo 1530 e i

preparativi per l’ingresso di Carlo V a Mantova, PAOLA TOSETTI GRANDI, ANV, Luigi

Gonzaga e la Cronaca del soggiorno in Italia di Carlo V del 1529-1530, ALESSANDRO LAI,

UniVerona - ANV, La razionalità economica nello scambio dei territori

VI sessione: Carlo V e gli stati padani - prima parte

LAURA TURCHI, UniMORE, Alfonso I d’Este e l'incoronazione bolognese di Carlo V

(1529-1530), GIUSEPPE BERTINI, già UniParma, Parma e Piacenza. Un territorio conteso fra

Carlo V e i Farnese

ore 15.00 Presiede CARLO MARCO BELFANTI, Università di Brescia - ANV

VII sessione: Carlo V e gli stati padani - seconda parte

ALICE RAVIOLA, Statale Milano, Un nuovo, giovane arbitro per la politica dell'Italia

settentrionale. Carlo V imperatore e il Monferrato fra il 1519 e il 1536, PIERPAOLO

MERLIN, UniTorino, Strategie di sopravvivenza: il ducato di Savoia nell'età di Carlo V,

RAFFAELE TAMALIO, ANV, Mantova e i Gonzaga, un ducato sul cammino dell’Impero

MANTOVA (46100) – VIA DELL’ACCADEMIA, 47 – TEL. 0376/320314

www.accademianazionalevirgiliana.org info@accademianazionalevirgiliana.org https://www.facebook.com/scienzeletterearti/

Sabato 12

Martedì 15

Giovedì 24

Sabato 26

Mercoledì 30

ore 10.30, Sala Ovale

Per Giorgio Bernardi Perini: ricordi e testimonianze

Coordina RENZO RABBONI, Università di Udine, Accademico virgiliano

Intervengono: ANDREA CANOVA, Università Cattolica del S. Cuore di Brescia, Accademico

virgiliano, MANLIO PASTORE STOCCHI, Università di Padova, DANIELA MARRONE,

Università di Padova, LUCA CURTI, Università di Pisa, CLAUDIO GRIGGIO, Università di

Udine

Giornata virgiliana

ore 9.00, Sala Ovale

A scuola con Enea: le classi 1F e 5D del 'Belfiore' all’Accademia Virgiliana

Gli studenti dialogano su Enea con GIUSEPPE GILBERTO BIONDI, Università di Parma,

Accademico virgiliano

ore 16.30, Sala Ovale

Saluto del Presidente dell’Accademia

Relazione di SALVATORE MONDA, Università del Molise

Il poeta e l’artista: Virgilio nell’interpretazione di Cesare Lazzarini

A seguire, per I Concerti dell’Accademia (Anno XVI-2019) a cura di Paola Besutti

Musicali impressioni d’antico

con il QUARTETTO MAFFEI

Musiche di Maurice Ravel

ore 17.00, Sala Ovale

L’ECLISSI CHE ILLUMINÒ EINSTEIN

Ciclo di conferenze ottobre-dicembre 2019, in collaborazione con Associazione per

l'Insegnamento della Fisica, sezione di Mantova

I Incontro

In memoria di Bruno Bertotti, mantovano, massimo esperto di relatività

MAURO CARFORA, Università di Pavia

ore 10.30, Sala Ovale

Tra Cesare Lombroso e Agostino Bertani:

medici e contadini nell’Italia dell’Ottocento

Giancorrado Barozzi e Maurizio Bertolotti, Accademici virgiliani, discutono con

ADRIANO PROSPERI del suo ultimo libro Un volgo disperso. Contadini d’Italia nell’Ottocento

(Einaudi 2019)

ore 15.00, Sala Ovale

L’ECLISSI CHE ILLUMINÒ EINSTEIN

Ciclo di conferenze ottobre-dicembre 2019

II Incontro

Una sbirciatina alla relatività generale

LEDO STEFANINI, Accademico virgiliano

Gli incontri dell’Accademia sono aperti al pubblico