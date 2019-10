L’Accademia Nazionale Virgiliana dedica una giornata a Publio Virgilio Marone

Come ogni anno il giorno della nascita di Publio Virgilio Marone (Andes, 15 ottobre 70 a.C. – Brindisi, 21 settembre 19 a.C.) viene ricordato dall’Accademia Nazionale Virgiliana con numerose iniziative aperte ai giovani e al pubblico di ogni età. Si comincia alle 9.00 (Sala Ovale) con A scuola con Enea. L’intera mattinata della Giornata virgiliana del 15 ottobre, sarà occupata dal lavoro seminariale svolto da due classi del liceo scientifico Belfiore insieme con l’accademico prof. Giuseppe Gilberto Biondi, emerito dell’Università di Parma, virgilianista e catullianista. Si studierà il personaggio di Enea, del quale il prof. Biondi nella prolusione di apertura del corrente anno accademico aveva presentato degli aspetti molti significativi. Le classi condivideranno alcuni risultati del loro studio su Enea e trarranno vantaggio dalle osservazioni e dai suggerimenti che il prof. Biondi fornirà loro al termine delle singole presentazioni. In particolare la classe 1F (docente prof.ssa Giovanzana) si occuperà di tecniche narrative di un passo del primo libro dell’Eneide che ha protagonista Enea e del confronto col codice eroico; la classe 5D (docente prof.ssa Casarini) mostrerà il lessico latino che Didone usa per indicare l’eroe troiano e, attraverso l’esame dei passi in originale, farà anche un confronto tra l’infrazione al codice eroico che emerge nello scontro di Enea con Lauso e la nuova figura del protagonista della narrativa moderna. L’iniziativa è il seguito del progetto A scuola con Didone (15 ottobre 2018), che ha riscosso grande successo. Si prosegue alle 16.30 (Sala Ovale) con la conferenza di Salvatore Monda (Università del Molise) dal titolo Il poeta e l’artista: Virgilio nell’interpretazione di Cesare Lazzarini. Con l’occasione sarà possibile ammirare per l’ultimo giorno l’esposizione delle opere grafiche dedicate dal pittore Lazzarini all’opera di Virgilio. Chiude la giornata Musicali impressioni d’antico (Sala Ovale, ore 18.00): cogliendo la suggestione del rapporto fra letterature classiche e moderne con gli altri linguaggi artistici, il Quartetto Maffei eseguirà musiche di Maurice Ravel evocando così un periodo in cui l’attenzione all’antico e alle culture lontane ha dato vita in Francia alla rivoluzione impressionistica. Tutte le iniziative sono a ingresso libero sino a esaurimento dei posti. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it