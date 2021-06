Progetto LAIVin_Il Festival in digitale e la Tavola Rotonda

Il #Festival annuale è il momento clou del progetto: le #scuole e gli enti culturali hanno l’occasione di presentare il lavoro svolto nei laboratori LAIVin e assistere a loro volta alle restituzioni degli altri gruppi in qualità di pubblico. Tenetevi pronti per la digital edition di quest’anno: siete tutti invitati a seguire la diretta streaming del Festival condotta dalla giornalista e conduttrice televisiva Valeria Ciardiello, con la media partnership di Smemoranda. Oltre ai contributi e agli interventi dei ragazzi, ad accompagnare la diretta saranno presenti ospiti speciali e momenti d’intrattenimento. Dal 2018, nel territorio di Mantova hanno realizzato il progetto: il Liceo Scientifico Belfiore, Enaip Lombardia (Mantova) , l' Istituto di Istruzione Superiore A. Manzoni di Suzzara, Liceo Artistico "Giulio Romano" con sede Associata "A. Dalprato" di Guidizzolo , l' Istituto Tecnico Agrario Statale Strozzi di San Benedetto Po, questi in collaborazione con Teatro Magro e l' Istituto di Istruzione superiore ITC e Mag.li Isabella D'Este in collaborazione con Ars Creazione e Spettacolo.

• Teatro Magro partecipa con i seguenti laboratori:

? ???????????????????????? ???????????????????? ???? ???????????? ????. ???????????????????????????? ???????? ????????????????????????????



???????????? ???????????????????????? ???????????? ????? ???????????????????? Laboratorio teatrale sulla legalità e la lotta alle mafie. Video realizzato con le registrazioni delle prove generali della performance. La subcultura mafiosa nasce e si propaga con radici sottili, talvolta invisibili ad un occhio sguarnito: il linguaggio, le conoscenze, lo stile di vita, gli strumenti di lavoro. Essere uomo d'onore. Allevare i cuccioli è una responsabilità verso il futuro, è necessario scegliere attentamente la creatura per non crescersi in seno un pentito. Il disonore più grande è la giustizia. Il più grande obiettivo educare per diseducare.

? ???????????????????????? ???????????????????? ???? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????? Dietro il titolo “Malebolge” si nasconde un omaggio obliquo all'Inferno dantesco. Si è voluto porre in evidenza innanzitutto il rapporto maestro/allievo che sussiste fra Virgilio e Dante, sottolineando l'insofferenza del primo (poeta già entrato nel canone letterario) nei confronti dell'improntitudine del secondo, apprendista scrittore. Non senza risvolti umoristici, che scaturiscono dall'incontro con alcuni dei dannati; del resto, lo stile della cantica è comico-realista. Dal canto loro, gli studenti altro non sono che apprendisti attori.

? ???????????????????????? ????????????????????, ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? – ???????????????? ???????????? ???? ???????????????? ???????????????? ???????? ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? Video degli incontri di laboratorio, ogni esercizio registrato viene svolto per la prima volta. Questa è solo una storia, una storia di tante da raccontare: Fabrizio, Aurora, Sara T., Amir, Sara D. si riuniscono il mercoledì. Come una volta. Raccontare è la maniera più umana di stare insieme. Così, ispirandosi al racconto di Oscar Wilde, il filò si dipana: il mare si fa fiume, la sirena uno splendido luccio. Identico a se stesso è invece quel pescatore che vuole liberarsi della sua anima.

? ???????????????????????? ????????????????????, ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????? ???? ???????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???? ???????????????????? Il tema del laboratorio è il ritratto.

Atto che fissa un momento completamente distaccato dalla realtà esterna.

Il ritratto non tiene conto.

La cornice segna il confine.

Dentro ciò che è a posto, sistemato registicamente. Ciò che verrà ricordato.

E fuori?

Proviamo a includere il fuori.

Sei fuori posto, mettiti a posto. Come concordato.

Ritratto.

Ci ho ripensato. ? ???????????????????????? ????????????????????, ???????????????????? ???????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????????? Video realizzato con le registrazioni degli incontri di laboratorio sulla piattaforma Teams MaYDAY MaYDAY MaYDAY qui le voci delle periferie. Dappertutto un viavai di corpi. All'interno di una pausa luminosa in 21 aspettano il prossimo treno. Richiesta emergenza immediata per la mia quotidianità. Nessuno conosce nessuno. Tutti aspettano soltanto. Nostra posizione 45°09′23″N 10°47′28″E Coordinate: 45°09′23″N 10°47′28″E. Siamo Mantova. Il ventunesimo sei tu, cosa stai aspettando? • La Community di LAIVin non si ferma!

"Abbiamo ritenuto fosse un'urgenza, una necessità non annullare per il secondo anno consecutivo il Festival di LAIVin, il momento per antonomasia di protagonismo, di condivisione. Annullare il Festival sarebbe stato un ulteriore peso in questo anno di negazione, di esclusione, di reclusione. Abbiamo scelto di raccogliere la sfida creando un format nuovo adatto al web, che possa così diventare un piccolo simbolo di speranza per una generazione messa a dura prova"

Nicolas Ceruti, Presidente Associazione Etre Scopri tutto su www.progettolaivin.it

